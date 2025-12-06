Live TV

Atac cibernetic devastator al serviciilor de informații ucrainene: O mare rețea logistică rusă a fost paralizată

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Unitatea cibernetică a Direcției Principale de Informații Militare a Ucrainei (HUR) a scos din funcțiune o mare companie rusă de logistică într-un atac amplu desfășurat în noaptea de vineri spre sâmbătă, programat să coincidă cu Ziua Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Kyiv Post.

În colaborare cu grupul de hackeri BO Team, HUR a lovit grupul logistic Eltrans+ în dimineața zilei de 6 decembrie, distrugând sistemele informatice și închizând operațiunile centrale ale companiei.

Atacul a dezactivat peste 700 de computere și servere, a șters peste 1.000 de conturi și a distrus sau criptat aproximativ 165 TB de date critice, au declarat surse din serviciile speciale ucrainene. „Nu a fost o perturbare, a fost o întrerupere totală a infrastructurii digitale”, a spus sursa.

Lovitura a paralizat și sistemele de control al accesului și supraveghere video ale companiei, a șters stocările de date și copiile de siguranță și a dezactivat echipamentele de rețea împreună cu nucleul centrului său de date. Declarațiile de expediere au fost șterse, iar toate site-urile companiei au fost inundate cu mesaje dedicate Zilei Forțelor Armate ale Ucrainei.

Momentul atacului a fost ales deliberat

Surse din HUR au precizat că momentul a fost ales deliberat, numind operațiunea „o reamintire că apărătorii Ucrainei luptă pe toate fronturile, inclusiv în spațiul cibernetic”.

Eltrans+, unul dintre primii 10 brokeri vamali și operatori de transport din Rusia, deservește peste 5.000 de companii la nivel național. Gestionează transport internațional și intern de mărfuri pe cale rutieră, maritimă, aeriană și multimodală și furnizează servicii de depozitare și consolidare a mărfurilor.

Compania transportă, de asemenea, bunuri sancționate și componente electronice din China utilizate în industria rusă de apărare, au adăugat sursele.

Atacul face parte dintr-o campanie cibernetică mai amplă a HUR. Anterior, un important furnizor de internet din Siberia, Orion Telecom din Rusia, a raportat pierderi de peste 66 de milioane de ruble după o operațiune din 12 iunie care i-a paralizat infrastructura.

Potrivit unei plângeri depuse de companie la poliția rusă, lovitura a distrus sistemele din mai multe regiuni, a divulgat date personale ale utilizatorilor și a lăsat un oraș minier de uraniu închis fără acces la internet sau televiziune. HUR a declarat că rețelele Orion Telecom erau folosite activ de agențiile de securitate ruse pentru a sprijini operațiunile militare împotriva Ucrainei.

