Atac cu cuțitul în metroul din Paris: trei femei au fost rănite, suspectul a fost reținut

Trei femei au fost rănite vineri după-amiază cu cuţitul în metrou din Paris de un bărbat care a reuşit să fugă, dar ulterior a fost reţinut nu departe de capitală, a anunţat justiţia franceză, relatează AFP.

Totul s-a petrecut în trei staţii ale aceleiaşi linii de metrou, în centrul capitalei, la mijlocul după-amiezii, a spus pentru sursa citată operatorul public de transport parizian (RATP).

Două dintre „victime au fost preluate de salvatori şi transportate într-un mediu spitalicesc fără ca pronosticul vital să fie ameninţat", în timp ce a treia a mers singură la spital, a anunţat prefectura de poliţie.

Presupusul autor, în vârstă de 25 de ani, a putut fi identificat „datorită imaginilor de pe camerele de supraveghere". Deja cunoscut serviciilor de poliţie pentru diverse fapte, precum atingere adusă bunurilor private, el a fost reţinut „la sfârşitul după-amiezii în Val-d'Oise", la nord-vest de capitală, potrivit justiţiei.

O anchetă încredinţată serviciilor de siguranţă regională a transporturilor (SRT) a fost deschisă pentru tentativă de omucidere voluntară şi violenţe voluntare cu mână armată.

Prefectul poliţiei din Paris, Patrice Faure, „a salutat reactivitatea şi mobilizarea serviciilor sale pentru intervenţia lor şi reţinerea individului suspectat că este autorul faptelor".

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a cerut în urmă cu o săptămână prefecților şi responsabililor de securitate să fie vigilenți maxim, având în vedere apropierea festivităţilor de Anul Nou, potrivit unei telegrame despre care a aflat AFP.

El a vorbit la acea vreme despre „nivelul foarte ridicat al ameninţării teroriste” şi despre „riscuri de tulburări la ordinea publică". De asemenea, a cerut să se acorde atenţie „transportului în comun”.

Editor : A.M.G.