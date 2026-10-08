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Video Atac cu cuțitul într-o școală din Polonia: un mort și doi răniți. Agresorul, un adolescent de 15 ani, a fost reținut

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masina a politiei poloneze
Foto: Profimedia
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Un nou atac cu cuțitul a avut loc joi, 8 octombrie, într-o școală din Polonia. Un fost elev în vârstă de 15 ani a ucis o persoană și a rănit alte două joi, a declarat poliția, la doar o zi după ce un tânăr de 19 ani a rănit 10 persoane, inclusiv pe el însuși, într-un atac la o altă instituție de învățământ, relatează Reuters.

ACTUALIZARE 12.26: „În ciuda eforturilor de resuscitare, viața unui angajat al școlii, în vârstă de 37 de ani, nu a putut fi salvată”, a declarat poliția pe X, precizează Reuters.

Anterior, poliția a declarat că a reținut un adolescent de 15 ani care a pătruns într-o școală din Leszczydol-Nowiny, în Wyszkow, la nord-est de Varșovia, în jurul orei 9:00 dimineața, și a rănit trei membri ai personalului cu „un obiect ascuțit”.

„Printre răniți se numără și directorul școlii, care l-a imobilizat pe adolescentul de 15 ani. Poliția a sosit la fața locului la câteva minute după primirea sesizării, iar operațiunile polițienești sunt în curs de desfășurare”.

Ministrul de interne, Marcin Kierwinski, a declarat că, într-un incident separat petrecut în Sierpc, în nord-centrul Poloniei, poliția a reținut un tânăr de 17 ani care plănuia un atac. În rucsacul său au fost găsite două cuțite.

Știrea inițială: Incidentul a avut loc în jurul orei locale 09.00. Conform oamenilor legii din Polonia, un elev de 15 ani este cel care a comis atacul. Mai întâi, adolescentul l-ar fi atacat pe portarul instituției.

Ulterior, conform presei poloneze, au fost atacați și răniți un profesor și directorul școlii. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de poliție, pompieri și paramedici, informează jurnalistul Digi24 Ana Constantin.

Autoritățile au intervenit rapid. Atacatorul a fost arestat, iar zona a fost securizată.

Deocamdată nu sunt cunoscute toate circumstanțele atacului, nici motivul pentru care adolescentul ar fi recurs la acest gest. De asemenea, nu se știe dacă atacatorul a acționat singur.  

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Editor : A.M.G.

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