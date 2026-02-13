Atac cu cuțitul la Arcul de Triumf din Paris. Un bărbat înarmat, care a rănit un jandarm, a fost împușcat

Un bărbat înarmat cu un cuţit, care îi ameninţa vineri pe jandarmii aflaţi în timpul serviciului sub Arcul de Triumf de la Paris, a fost rănit cu focuri de armă de unul dintre ei.

Bărbatul a fost transportat la spital, potrivit unei surse din cadrul poliţiei, citată de AFP și Agerpres.

Aceeași sursă a precizat că jandarmii se aflau sub Arcul de Triumf, la doi paşi de Champs Elysees, pentru ceremonia de reaprindere a flăcării la mormântul soldatului necunoscut.

Parchetul antiterorist francez a anunţat declanşarea unei anchete.

Suspectul, domiciliat în Seine-Saint-Denis, lângă Paris, este în evidenţa MICAS (Măsură individuală de control administrativ şi de supraveghere).

Un jandarm, care efectua serviciul de onoare şi care face parte din fanfara jandarmeriei, a fost rănit uşor cu o lovitură de cuţit de către agresor, înainte ca un alt jandarm să tragă focuri de armă pentru a-l opri pe atacator.

