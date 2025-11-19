Live TV

Video Atac cu drone rusești în orașul Harkov. 32 de persoane au fost rănite

Data publicării:
GnqduGyXEAA1NFc
Atac cu drone asupra regiunii ucrainene Harkov Foto via Kyiv Post / X.com

Dronele ruseşti au lovit clădiri de apartamente în al doilea oraş ca mărime din Ucraina, Harkov, rănind 32 de persoane, inclusiv doi copii, provocând incendii şi forţând zeci de locuitori să-şi părăsească locuinţele, au declarat oficialii regionali, citaţi de Reuters.

Conform informaţiilor preliminare, forţele ruse au lansat 19 drone în districtele Slobidskyi, Osnovianskyi şi Nemyslianskyi, după miezul nopţii, a declarat guvernatorul regional Oleh Syniehubov, adăugând că şase dintre răniţi au fost spitalizaţi.

Syniehubov a declarat că 48 de persoane, dintre care trei copii, au fost evacuate din casa scării plină de fum a unei clădiri cu mai multe etaje şi că cel puţin 10 maşini, o clădire rezidenţială din apropiere, garaje, acoperişul unui birou şi un supermarket au fost avariate.

Fotografiile publicate de Serviciul de Urgenţă al Ucrainei au arătat că atacul a distrus vitrinele magazinelor şi blocurile de apartamente.

Primarul oraşului Harkov, Ihor Terekhov, a declarat că o dronă a lovit în apropierea unei unităţi medicale, rănind un medic şi avariind clădirea şi maşinile din apropiere.

Am auzit drona Shahed apropiindu-se... Am fost literalmente împins în hol de unda de şoc”, a spus Danilo Bondarev, un student de 22 de ani care locuieşte la etajul al treilea al uneia dintre clădirile avariate.

Este doar o zonă rezidenţială, aici există doar o şcoală şi o grădiniţă, şi absolut nimic altceva”, a adăugat.

Rusia nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la atacuri.

Harkov, situat la aproximativ 30 km de graniţa cu Rusia, a respins forţele ruse în primele săptămâni ale invaziei ruseşti din februarie 2022 şi, de atunci, a suferit aproape zilnic atacuri cu rachete şi drone asupra cartierelor rezidenţiale şi infrastructurii.

Ambele părţi neagă că ar fi vizat civilii în război, dar mii de oameni au murit în cei aproape patru ani de conflict, marea majoritate dintre ei fiind ucraineni.

Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane Rafale și sisteme de apărare aeriană

