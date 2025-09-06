Live TV

Video Atac cu drone rusești în Zaporojie: patru răniți. Mai multe locuințe și o grădiniță au fost distruse în urma bombardamentelor

Bloc de locuințe din Zaporojie, lovit de rachetele rusești Foto: Ivan Fedorov / Telegram
Atacuri rusești în toată Ucraina

Patru persoane au fost rănite în orașul Zaporojie, în urma unor atacuri cu drone rusești. Bombardamentele au avariat blocuri, locuințe private și o grădiniță, relatează Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale din Zaporojie. Fedorov a confirmat că șapte drone Shahed și-au atins ținta, anunță Kyiv Independent.

Șase blocuri cu apartamente, patru case și o grădiniță au fost lovite de dronele inamice, elemente de infrastructură critică fiind de asemenea avariate, au anunțat autoritățile ucrainene.

Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale din Zaporojie a anunțat că o inspecție detaliată a zonelor afectate va începe odată ce alerta de raid aerian va fi încheiată.

„Acestea sunt informații preliminare. Datele finale vor fi disponibile după ce toate serviciile își vor finaliza lucrările. Deja, patru persoane au fost rănite în urma atacului inamic asupra orașului Zaporojie”, a explicat el.

Fedorov a adăugat că trei femei și un bărbat au avut nevoie de asistență medicală.

„Starea lor este evaluată de medici ca fiind moderată. Toate victimele primesc îngrijirile medicale necesare”, a precizat oficialul.

Atacuri rusești în toată Ucraina

Alerte de raid aerian au avut loc și la Kiev, dar și în alte câteva regiuni, din cauza amenințării atacurilor cu drone rusești.

Curând au urmat exploziile în Zaporojie. În câteva minute, locuitorii din zonă au raportat întreruperi în alimentarea cu energie electrică și apă. 

În noaptea precedentă, de vineri spre sâmbătă, peste 90 de drone rusești au fost lansate în toată Ucraina. Opt locații au fost lovite. Forțele de apărare aeriană ucrainene au interceptat 68 de drone în nordul și estul țării.

Rusia a atacat infrastructura feroviară și din regiunea Donețk, în timpul nopții, mai multe trenuri suferind întârzieri.

