Atac devastator asupra infrastructurii de gaze a Ucrainei. Kievul a ripostat cu drone asupra unei rafinării rusești

Compania de stat ucraineană de petrol şi gaze Naftogaz a suferit în noaptea de joi spre vineri cel mai devastator atac cu rachete şi drone asupra infrastructurii sale de când a început războiul cu Rusia în anul 2022, în timp ce Ucraina, la rândul ei, a atacat cu drone o rafinărie rusească în regiunea Uralilor.

Instalaţiile Naftogaz din regiunile Harkov şi Poltava au fost ţinta unui atac aerian rusesc efectuat cu 35 de rachete şi 60 de drone. „Acesta a fost cel mai masiv atac asupra infrastructurii noastre de producţie de gaze de la începutul războiului (...) O parte importantă a instalaţiilor noastre este avariată. Unele pagube sunt critice”, a scris pe Facebook directorul general al Naftogaz, Serghei Koreţki.

Şi principalul furnizor ucrainean privat de gaze DTEK a anunţat că şi-a suspendat activitatea la mai multe instalaţii în regiunea Poltava.

Ministerul rus al Apărării a anunţat că a efectuat noaptea trecută un atac masiv asupra instalaţiilor militaro-industriale şi infrastructurii energetice şi de gaze ale Ucrainei.

Aceasta din urmă a atacat, la rândul ei, cu drone încă o rafinărie în Rusia, respectiv rafinăria din oraşul Orsk, în partea de sud a Uralilor, au anunţat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) şi guvernatorul regiunii ruse Orenburg, Evgheni Solntsev.

Guvernatorul rus susţine că atacul ucrainean nu a perturbat operaţiunile rafinăriei, deşi imagini postate pe social media arată mai multe drone lovind rafinăria.

În ultimele luni, Ucraina a efectuat constant atacuri cu drone asupra rafinăriilor ruseşti, care au fost astfel nevoite să-şi reducă producţia, ceea ce a condus la o criză de combustibil şi la creşterea preţurilor.

Editor : M.I.