Atac devastator asupra infrastructurii de gaze a Ucrainei. Kievul a ripostat cu drone asupra unei rafinării rusești

A military strike drone attacks an industrial oil refinery engulfed in fire and thick puffs of black smoke
Instalaţiile Naftogaz din regiunile Harkov şi Poltava au fost ţinta unui atac aerian rusesc. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Compania de stat ucraineană de petrol şi gaze Naftogaz a suferit în noaptea de joi spre vineri cel mai devastator atac cu rachete şi drone asupra infrastructurii sale de când a început războiul cu Rusia în anul 2022, în timp ce Ucraina, la rândul ei, a atacat cu drone o rafinărie rusească în regiunea Uralilor.

Instalaţiile Naftogaz din regiunile Harkov şi Poltava au fost ţinta unui atac aerian rusesc efectuat cu 35 de rachete şi 60 de drone. „Acesta a fost cel mai masiv atac asupra infrastructurii noastre de producţie de gaze de la începutul războiului (...) O parte importantă a instalaţiilor noastre este avariată. Unele pagube sunt critice”, a scris pe Facebook directorul general al Naftogaz, Serghei Koreţki.

Şi principalul furnizor ucrainean privat de gaze DTEK a anunţat că şi-a suspendat activitatea la mai multe instalaţii în regiunea Poltava.

Ministerul rus al Apărării a anunţat că a efectuat noaptea trecută un atac masiv asupra instalaţiilor militaro-industriale şi infrastructurii energetice şi de gaze ale Ucrainei.

Aceasta din urmă a atacat, la rândul ei, cu drone încă o rafinărie în Rusia, respectiv rafinăria din oraşul Orsk, în partea de sud a Uralilor, au anunţat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) şi guvernatorul regiunii ruse Orenburg, Evgheni Solntsev.

Guvernatorul rus susţine că atacul ucrainean nu a perturbat operaţiunile rafinăriei, deşi imagini postate pe social media arată mai multe drone lovind rafinăria.

În ultimele luni, Ucraina a efectuat constant atacuri cu drone asupra rafinăriilor ruseşti, care au fost astfel nevoite să-şi reducă producţia, ceea ce a condus la o criză de combustibil şi la creşterea preţurilor.

