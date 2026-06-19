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Atac dur al lui Serghei Lavrov la adresa liderilor europeni „Obiectivul lor real nu este pacea, ci menținerea regimului Zelenski”

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Serghei Lavrov
Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. Foto: Profimedia
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Obiectivul real al liderilor europeni nu este să negocieze cu Rusia, ci să salveze regimul lui Volodimir Zelenski din Ucraina, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, conform TASS. Rusia susţine propunerile preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, a adăugat Lavrov.

„Obiectivul real al liderilor Europei nu este, aşadar, să negocieze cu Rusia. Este să susţină regimul Zelenski şi să îl păstreze ca bază de lansare pentru continuarea confruntării împotriva Rusiei”, a afirmat Lavrov în articolul său intitulat ”Ucraina, Europa şi securitatea globală”.

Rusia susţine propunerile preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat luni ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, adăugând că aşteaptă cu nerăbdare să afle de la emisarii lui Trump cum vor fi puse în aplicare acordurile de pace bazate pe propunerile SUA, relatează Reuters.

Trimişii SUA Steve Witkoff şi Jared Kushner, care au condus negocierile mediate de SUA menite să pună capăt războiului, vor ajunge din nou în Rusia în curând, a declarat Kremlinul duminică.

Între timp, europenii încearcă să impună Rusiei propriile lor servicii de mediere, dar greşesc când presupun că Rusia pierde războiul şi că pot adresa ultimatumuri Moscovei, a punctat Serghei Lavrov.

Ambasadorii Marii Britanii, Germaniei şi Franţei în Rusia - care săptămâna trecută au venit pentru discuţii la sediul MAE rus - nu au adus nimic nou în cadrul întâlnirii. „Nu au adus nimic nou, dar încearcă cu insistenţă să-şi ofere serviciile, dorind în mod evident să nu fie lăsaţi pe dinafară din acest proces”, a comentat Lavrov.

Conflictul din Ucraina nu se încheie, de aceea „trebuie să facem tot posibilul pentru ca dreptatea să triumfe”. În primul rând, „este vorba despre drepturile poporului rus, pe care regimul de la Kiev încearcă de mult timp, de mulţi ani, să le anuleze complet”, a acuzat Lavrov, în condiţiile în care Kievul a retras statutul de limbă protejată de care se bucura limba rusă.

Editor : C.A.

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