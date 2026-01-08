Atac dur de la Stockholm, la adresa lui Donald Trump. Un ministru suedez avertizează: „Marile puteri nu pot face tot ce vor”

Ministrul suedez de Externe, Maria Malmer Stenergard, a declarat că respinge o lume în care marile puteri fac ce vor, după noile amenințări ale SUA de a achiziționa Groenlanda și acțiunea militară din Venezuela, în urma căreia a fost capturat președintele Nicolas Maduro.

„Nu vreau să trăiesc într-o lume în care marile puteri fac ce vor. De aceea este important ca Suedia să apere dreptul internațional în această etapă foarte critică”, a declarat Stenergard miercuri pentru Swedish Radio News.

Critică la adresa declarațiilor Washingtonului privind Groenlanda, ea a afirmat că apelurile SUA de a prelua teritoriul sunt îngrijorătoare și a subliniat că insula nu este de vânzare.

Stenergard a declarat că Danemarca și SUA trebuie să accepte recentele declarații și să revină la relația de cooperare cu care sunt obișnuite, îndepărtându-se de retorica actuală. Ea a descris momentul ca fiind o răscruce de drumuri pentru continuarea respectării principiilor dreptului internațional.

Stenergard a mai spus că guvernul suedez consideră că recenta acțiune militară a SUA în Venezuela nu a fost compatibilă cu dreptul internațional.

Referindu-se la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU în care Danemarca a declarat că acțiunile SUA constituie un precedent periculos, ministrul suedez a declarat că SUA nu și-a justificat intervenția în termeni de drept internațional, ci ca o operațiune de combatere a criminalității.

După operațiunea militară americană de pe 3 ianuarie din Venezuela, în urma căreia Maduro a fost capturat, Trump și-a reînnoit apelul pentru preluarea Groenlandei din motive de „securitate națională”.

Groenlanda este un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei și a respins în repetate rânduri propunerile care sugerau transferul suveranității către SUA.

Citește și:

Lumea riscă să devină „un bârlog al tâlharilor”: Președintele Germaniei acuză SUA că distrug ordinea mondială

Editor : C.A.