Video Atac masiv cu drone asupra Ucrainei. Volodimir Zelenski: „Statele Unite, Europa și alți parteneri să nu rămână tăcuți”

Data publicării:
atac rusesc- ucraina - 27 ianuarie
Rușii au folosit peste 50 de drone în atacul asupra orașului Odesa. Foto: X/Volodimir Zelenski

Rușii au lansat luni seară un atac cu drone și rachete asupra Harkovului, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, provocând întreruperi de curent în timpul iernii geroase. 23 de oameni au fost răniți într-un bombardament asupra orașului Odesa din sudul țării, au spus oficialii locali, conform Reuters.

Rusia a efectuat în timpul nopţii un atac „masiv” cu drone asupra oraşului Odesa din sudul ţării, a anunțat pe Telegram şeful administraţiei militare a oraşului, Serhi Lîsak. Guvernatorul regional Oleh Kiper a spus că, dintre cei 23 de răniţi, nouă persoane, inclusiv doi copii şi o femeie însărcinată, au fost spitalizate. Oamenii ar putea fi încă prinşi sub dărâmături, a spus el, conform News.ro.

Zeci de clădiri rezidenţiale, o biserică, o grădiniţă şi un liceu au fost avariate în atac, care a provocat incendii mari în mai multe locuri, a adăugat Kiper.

Oraşul Odesa şi regiunea înconjurătoare, care găzduieşte porturile ucrainene de la Marea Neagră, au fost ţinte frecvente ale atacurilor ruseşti în ultimele săptămâni. Conform președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, rușii au folosit peste 50 de drone în atacul asupra orașului Odesa.

„Un atac brutal cu drone asupra orașului Odesa. Rușii au lansat peste 50 de drone asupra orașului, având ca țintă principală infrastructura energetică și instalațiile civile. Cinci clădiri rezidențiale au fost avariate în urma acestui atac, apartamentele și scările fiind grav distruse”, a transmis liderul de la Kiev pe X.

De asemenea, liderul ucrainean a mai afirmat că „în total, Rusia a lansat 165 de drone de atac împotriva Ucrainei în timpul nopții, dintre care aproximativ 100 erau de tip «Shahed»”.

„Fiecare astfel de atac rus erodează diplomația care este încă în curs și subminează eforturile partenerilor care contribuie la încheierea acestui război. Ne așteptăm ca Statele Unite, Europa și alți parteneri să nu rămână tăcuți în această privință și să nu uite că pentru a obține o pace reală este nevoie de presiune asupra Moscovei – sancțiuni, blocarea operațiunilor rusești și a întregii infrastructuri a flotei de tancuri rusești. Fără presiune asupra agresorului, războaiele nu se opresc – la fel cum nu se opresc fără sprijinul celor care apără viața. Este nevoie de un sprijin stabil pentru poporul nostru și pentru războinicii noștri, precum și de o punere în aplicare mai rapidă a acordurilor. Mulțumim tuturor celor care înțeleg acest lucru și ne ajută!”, a mai scris Zelenski.

Totodată, două persoane au fost rănite şi două şcoli au fost avariate în atacul asupra Harkovului, a declarat guvernatorul regional Oleh Sîniehubov pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Imaginile de pe canalele neoficiale de Telegram au arătat că oraşul din est, o ţintă frecventă a Rusiei, situat la 30 km de graniţa cu Rusia, era cufundat în întuneric.

„Sistemul nostru energetic a fost atacat şi a suferit daune destul de grave. Toate echipajele lucrează pentru a elimina rapid toate consecinţele negative”, a declarat Sîniehubov într-un videoclip postat pe Telegram. „Aproximativ 80% din oraşul Harkov şi regiunea Harkov sunt fără energie electrică”, a precizat el.

Ameninţarea constantă a unor noi raiduri aeriene complică eforturile de reparaţii, a avertizat guvernatorul.

Infrastructura energetică a fost ţinta principală a unui atac cu drone şi în regiunea Mîkolaiv, a declarat guvernatorul regional, adăugând că o femeie de 59 de ani a fost rănită.

În regiunea Liov din vestul Ucrainei, care se învecinează cu Polonia, membră a NATO, o infrastructură a fost, de asemenea, ţinta unui atac rus, a declarat guvernatorul regional.

Citește și:

Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas (FT)

Câți soldați ruși trebuie eliminați lunar de pe front pentru ca „Moscova să nu-și poată reface armata”. Anunțul lui Volodimir Zelenski

