Atacurile ruseşti cu bombe planante în regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, pe care trupele Moscovei o controlează doar parţial, au rănit miercuri 26 de persoane, inclusiv un copil, potrivit guvernatorului ucrainean regional, relatează Reuters.

„Ruşii au lansat bombe aeriene ghidate, distrugând clădiri rezidenţiale şi avariind infrastructura şi o instituţie de învăţământ”, a scris guvernatorul Ivan Fedorov pe Telegram. Trei lovituri au lovit capitala regională şi periferia acesteia, a adăugat el.

Serviciul de urgenţă al Ucrainei a declarat că lucrările de curăţare a molozului sunt încă în curs.

Oraşul Zaporojie, a cărui periferie sudică se află la mai puţin de 25 km de linia frontului, este bombardat în mod regulat de Rusia de la invazia în Ucraina, în 2022.

În regiunea Zaporojie, pe care Rusia a declarat că a anexat-o în septembrie 2022, deşi nu o controlează decât parţial, se află cea mai mare centrală nucleară din Europa, aflată sub control rusesc încă din primele zile ale conflictului.

