Atac rusesc cu dronă asupra unui microbuz în Herson. Zelenski: „Astfel de safari-uri brutale sunt o realitate zilnică”

Șapte persoane au fost rănite, iar două au fost ucise după ce o dronă rusească de tip FPV a lovit un microbuz urban în Herson, a transmis președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat sâmbătă pe platforma X.

„ Șapte persoane rănite la Herson, după un atac cu o dronă FPV rusească asupra unui microbuz urban obișnuit, primesc îngrijirile medicale necesare. Din păcate, două persoane au fost ucise. Condoleanțe familiilor și celor apropiați”, a scris Zelenski.

Președintele Ucrainei a subliniat că toate persoanele afectate sunt civili și că autorii atacului știau acest lucru. „Astfel de «safari-uri» brutale împotriva oamenilor sunt o realitate zilnică în comunitățile noastre de pe linia frontului și din zonele de graniță”, a afirmat el.

Atacul asupra microbuzului din Herson a avut loc sâmbătă dimineață, într-un val mai amplu de lovituri cu drone asupra Ucrainei, care au vizat inclusiv infrastructura energetică și zone rezidențiale.

Atacuri în mai multe regiuni ale Ucrainei

Zelenski a precizat că atacurile nu s-au limitat la Herson. La Harkov, o dronă a lovit un bloc de locuințe, iar în regiunea Nikolaev au fost vizate instalații energetice.

De asemenea, au fost raportate lovituri în regiunile Dnipro, Odesa, Sumî, Herson și Donețk, în cadrul unui val mai amplu de atacuri asupra infrastructurii și zonelor civile.

Potrivit președintelui ucrainean, Rusia a lansat în ultima săptămână aproximativ:

1.600 de drone de atac,

aproape 1.100 de bombe aeriene ghidate,

trei rachete.

Zelenski a avertizat că scopul acestor atacuri este de a suprasolicita sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei. „Rușii încearcă să copleșească apărarea noastră antiaeriană prin atacuri masive, motiv pentru care aprovizionarea zilnică cu rachete interceptoare este extrem de importantă”, a declarat el.

În acest context, liderul de la Kiev a subliniat importanța sprijinului militar internațional, în special livrarea constantă de rachete interceptoare și a avertizat că orice relaxare a sancțiunilor ar putea alimenta efortul de război al Moscovei.

„La fel de important este ca presiunea asupra agresorului să nu slăbească, deoarece orice relaxare a sancțiunilor existente duce doar la refacerea resurselor financiare ale Rusiei, pe care aceasta le folosește apoi pentru război”, a transmis acesta.

El a mulțumit statelor și instituțiilor care lucrează la noi pachete de sancțiuni și la limitarea metodelor prin care Rusia încearcă să le ocolească.

