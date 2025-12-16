Live TV

Atac terorist dejucat în Polonia. Un student de 19 ani plănuia să provoace un masacru într-o piață de Crăciun

Data publicării:
Warsaw Christmas Festival, Masovian Voivodeship, Poland - 14 Dec 2025
Târg de Crăciun în Varșovia. Foto: Profimedia
Universitatea l-a suspendat pe suspect

Un student la Drept în vârstă de 19 ani, de la Universitatea Catolică din Lublin, Polonia, a fost arestat pentru că ar fi plănuit un atac terorist în sprijinul grupării jihadiste Stat Islamic. El riscă între 12 ani și închisoare pe viață, dacă va fi găsit vinovat, potrivit Euronews.

Un student în primul an la Drept la Universitatea Catolică din Lublin a fost arestat de Agenția de Securitate Internă (ABW) a Poloniei pentru un plan dejucat de comitere a unui atac terorist, au declarat oficialii.

Mateusz W, în vârstă de 19 ani, cetățean polonez provenit dintr-o familie catolică, ar fi intenționat să se alăture unei organizații teroriste și plănuia un atac într-un loc public în sprijinul așa-numitei grupări Stat Islamic (IS). El a fost arestat pe 30 noiembrie și va rămâne în arest timp de trei luni.

Parchetul Național a declarat că ofițerii ABW au percheziționat locații din provinciile Łódź și Lublin, confiscând dispozitive de stocare a datelor și alte obiecte care ar putea servi drept probe.

„Au fost efectuate percheziții în timpul cărora au fost securizate suporturi de date, inclusiv telefonul mobil al lui Mateusz W., și obiecte legate de religia islamică”, a declarat Katarzyna Calów-Jaszewska de la Parchetul Național.

„Activitățile lui Mateusz W au inclus purtarea de conversații și stabilirea de contacte, inclusiv cu reprezentanți ai Statului Islamic, precum și colectarea de informații despre explozibili și posibilitățile de obținere a acestora.”

Procurorii au declarat că activitățile sale „nu au depășit faza de pregătire” și s-au limitat la conversații despre planificarea unui atac „într-un loc public unde ar putea fi prezente între 10 și 20 de persoane”. Referințe la o piață de Crăciun au apărut în conversații, dar nu a fost identificată nicio locație specifică.

Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al ministrului coordonator al serviciilor speciale, a declarat că studentul era „puternic fascinat de islam și terorism și căuta să stabilească contacte cu Statul Islamic”. El a adăugat că acțiunile ABW „au prevenit o tragedie”.

Dobrzyński a declarat că Mateusz W este un cetățean polonez din centrul Poloniei, ai cărui părinți sunt, de asemenea, polonezi. Nici Dobrzyński, nici procurorii nu au specificat în ce oraș a fost planificat atacul, spunând că nu vor să „creeze panică”.

Ancheta este condusă de filiala din Szczecin a ABW sub supravegherea filialei Pomerania de Vest a Departamentului pentru Criminalitate Organizată și Corupție din cadrul Parchetului Național din Szczecin.

Universitatea Catolică din Lublin a primit informații de la instanță pe 8 decembrie despre arestarea temporară a studentului, care a fost aplicată pe 2 decembrie, potrivit purtătorului de cuvânt al universității, Wojciech Andrusiewicz.

Elevul a fost suspendat și s-ar putea confrunta cu sancțiuni suplimentare, inclusiv exmatricularea.

Piețele de Crăciun din Europa, în special din Germania, au fost ținta mai multor atacuri în ultimii ani.

Autorii au folosit de obicei vehicule, arme albe sau explozibili, adesea după ce au fost radicalizați de propaganda extremistă.

Săptămâna trecută, poliția germană a dejucat un atac planificat în Bavaria Inferioară, în care cinci bărbați intenționau să intre într-o mulțime cu un vehicul la un târg de Crăciun dintr-un oraș nedivulgat.

Autoritățile din întreaga Europă au introdus măsuri de securitate suplimentare la piețele de Crăciun, inclusiv bariere și puncte de control.

