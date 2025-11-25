Live TV

Video Atac ucrainean cu drone în portul rusesc de la Marea Neagră Novorossiisk. Terminal petrolier și o navă de război rusă, avariate

Imagine din portul Novorossiisk
Imagine din portul Novorossiisk.

Ucraina a lansat un nou atac major cu drone asupra portului strategic rus Novorossiisk, avariind terminalul de încărcare a petrolului Sheskharis, sistemele de apărare aeriană S-300/S-400 și o navă de debarcare rusă de mari dimensiuni, au declarat surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene pentru Kyiv Post marți, 25 noiembrie. Novorossiisk este al doilea cel mai mare punct de export de petrol al Rusiei și baza principală a Flotei Mării Negre.

Unitatea de operațiuni speciale Alfa a SBU, în colaborare cu Forțele de Securitate și Apărare ale Ucrainei, a utilizat drone cu rază lungă de acțiune pentru a lovi mai multe obiective militare și logistice din regiunea Krasnodar.

Potrivit unor surse, atacurile au vizat platformele de încărcare și colectoarele terminalului petrolier, precum și pozițiile de apărare aeriană din apropiere. Primele rapoarte indică faptul că o navă de desant din cadrul Proiectului 1171, acostată la baza navală, a fost de asemenea avariată.

Operațiunea a fost coordonată cu serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), Forțele de Operațiuni Speciale, Forțele Sistemelor Fără Pilot, Serviciul de Pază a Frontierelor de Stat și unitățile de artilerie-rachetă de coastă ale Marinei Ucrainene.

Centrul regional de criză a declarat că resturile dronei au lovit două clădiri de apartamente din Novorossiisk, avariind trei apartamente de la etajele 11 și 12. Un mic incendiu a fost stins rapid și nu au fost raportate victime.

Primarul Andrei Kravchenko a declarat că patru persoane au fost spitalizate cu răni provocate de șrapnel în alte părți ale orașului. Surse au declarat pentru Kyiv Post că apărarea aeriană rusă a tras în mod haotic în timpul atacului, mai multe rachete interceptoare Pantsir lovind clădiri rezidențiale.

Ultimul atac adaugă presiune asupra celui mai important centru petrolier al Rusiei din Marea Neagră. Pe 14 noiembrie, un atac masiv cu drone ucrainene a forțat să oprească toate importurile și exporturile de petrol după ce terminalul de încărcare a petrolului Sheskharis a fost avariat.

Operatorul de conducte Transneft a suspendat transporturile în urma grevei. O sursă din cadrul SBU a declarat ulterior pentru Kyiv Post că forțele speciale Alfa, împreună cu HUR, forțele speciale ucrainene, serviciul de pază de frontieră și unitățile de artilerie și rachete ale marinei, au avariat platformele de încărcare ale terminalului, rețeaua de conducte și sistemele de pompare, provocând un incendiu de proporții.

„SBU continuă să reducă veniturile Rusiei din petrol care finanțează războiul și să slăbească apărarea aeriană care protejează principalele sale obiective militare”, a declarat o sursă din cadrul serviciului.

Citește și „Un conflict mult mai amar”: Rusia ar putea ajunge în situația din anii ‘90, odată cu întoarcerea deținuților care luptă în Ucraina

De la începutul lunii noiembrie, atacurile cu drone ucrainene au perturbat cel puțin trei rafinării rusești, pe lângă terminalul de încărcare a petrolului Sheskharis din Novorossiisk, care și-a reluat activitatea la câteva zile după atac.

Rafinăria Rosneft din Saratov s-a închis complet pe 11 noiembrie și nu se așteaptă să repornească înainte de decembrie.

Rafinăria Lukoil din Volgograd a fost avariată pe 6 noiembrie, iar rafinăria Rosneft din Tuapse a încetat procesarea pe 3 noiembrie.

Din august, Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii petroliere și gaziere rusești, forțând închiderea a aproximativ 38% din rafinării până la începutul lunii octombrie.

