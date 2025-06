Atacatorul din Graz plănuia să detoneze o bombă artizanală în școala unde a ucis 10 oameni. „Asta e o poveste americană, nu austriacă”

Arthur A., un fost elev în vârstă de 21 de ani, care a împușcat mortal 10 persoane, printre care elevi și un profesor, la fosta sa școală din Graz, Austria, înainte de a se sinucide, intenționa să detoneze un exploziv artizanal la fața locului, a declarat poliția, potrivit The Guardian.

În timp ce micul stat alpin era în doliu pentru a comemora victimele, oficialii din domeniul securității au declarat miercuri că autorul atacului, identificat de presa locală ca fiind Arthur A, construise o bombă artizanală, dar că „renunțase la planul de a o folosi” în atacul său de marți din Graz. El le-a scris părinților într-o scrisoare de adio că a acționat „din proprie voință”.

Tânărul, care părăsise școala în urmă cu doi ani fără să-și termine studiile, și-a cerut scuze părinților și fraților mai mari, dar nu a dezvăluit motivul atacului, au declarat oficialii.

Atentatul, cel mai grav din istoria postbelică a Austriei, a avut loc marți dimineață, la 17 minute după începerea celei de-a treia ore de curs. Mulți copii erau în timpul examenelor. Martorii oculari au povestit că autorul a tras cu o pușcă prin ușile sălilor de clasă, apoi a împușcat victimele cu un pistol. Elevii au fost îndemnați de profesori să se întindă pe podea și să se baricadeze în săli, folosind scaune pentru a bloca ușile.

Poliția a sosit la fața locului la ora 10:06, după ce a primit un apel de la o femeie care locuia în apropierea școlii, la ora 10:00, și care auzise împușcături.

Mama ucigașului ar fi alertat poliția la 24 de minute după ce a primit ceea ce a fost descris ca un videoclip de adio de la fiul ei. Dar, în momentul în care l-a văzut, acesta deja comitea atacul.

Dintre cele nouă persoane împușcate mortal la școală, șase erau femei și trei bărbați. Elevii erau cetățeni austrieci, cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, și un cetățean polonez. Cea mai în vârstă, o profesoară de 59 de ani, a murit marți seara din cauza rănilor.

Ucigașul, descris de presa locală ca un singuratic, aparent fără prezență în social media și care avea un singur prieten, s-a sinucis în clădirea școlii. Cadavrul său a fost descoperit de polițiști înarmați într-o cabină de toaletă.

Potrivit poliției, presupusul atacator deținea legal pușca și pistolul Glock. De asemenea, el fusese considerat apt să dețină arme, conform unui test psihologic standard.

Crimele au stârnit o dezbatere aprinsă despre deținerea de arme în Austria, una dintre țările cu cea mai mare densitate de arme din Europa, unde majoritatea tinerilor de 18 ani pot achiziționa arme cu ușurință. Oficial, cei 9 milioane de cetățeni ai țării dețin peste 1 milion de arme, însă experții estimează că cifra reală este probabil mult mai mare.

Bomba artizanală, descoperită marți seara de poliție în apartamentul în care Arthur A locuia împreună cu mama sa, s-a dovedit a fi ineficientă. Cu toate acestea, miercuri, poliția a declarat că bănuiește că tânărul intenționa să detoneze bomba la școală.

În toată țara, austriecii au ținut un minut de reculegere în memoria victimelor miercuri dimineață, la începutul celor trei zile de doliu național. Transportul public a fost oprit, postul public de televiziune ORF a întrerupt programele de televiziune și radio, clopotele bisericilor au bătut în semn de doliu, iar steagurile au fost coborâte în bernă pe clădirile publice.

În fața liceului BORG Dreierschützengasse, elevi actuali și foști elevi, precum și alți locuitori din Graz, se îmbrățișau, plângeau și se sprijineau unii pe alții pentru a-și găsi puterea să pună lumânări și flori. Unii au împletit tulpinile florilor prin plasă.

Paul Nitsche, un preot care este și profesor la școală, s-a întors pentru un minut de reculegere și pentru a-și omagia colegul și elevii care și-au pierdut viața.

El a povestit că a auzit primele împușcături în timp ce lucra într-o sală de clasă goală, în timp ce elevii săi de clasa a VIII-a susțineau examenele într-o sală din apropiere. După ce inițial nu a dat importanță zgomotelor, a decis să fugă.

„Brusc, liniștea a fost spartă de sunetul gloanțelor. La început am crezut că sunt artificii sau ceva de genul ăsta, pentru că nu se putea pune vorba de altceva. Apoi m-am gândit că poate este un atac. Am decis să fug”, a spus el. „Am ieșit, am traversat coridorul și am coborât scările, iar atunci l-am văzut foarte scurt pe atacator, cu arma, încercând să tragă prin încuietoarea ușii unei săli de clasă, la cinci metri distanță de mine. Eram speriat. Am continuat să alerg pe scări. Când am văzut o elevă întinsă pe podea și o profesoară, am știut că era adevărat.”