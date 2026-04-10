Atacuri înainte de armistițiu: doi morți în regiunea Dnipro, din Ucraina, în ajunul Paștelui

Putin strikes Ukraine
Rusia a atacat cu drone Dnipro. Sursa foto: Profimedia Images

Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte trei rănite în atacuri aeriene ruse asupra unor districte din regiunea Dnipro din estul Ucrainei, a anunţat vineri administraţia regională pe Telegram, transmite AFP, citată de Agerpres.

În districtul Sînelnikove, două persoane au fost ucise şi o alta a fost rănită, a precizat administraţia, adăugând că alte două persoane au fost rănite în districtul Nikopol.

Și Rusia a fost ținta unui atac ucrainean de amploare.

„Operațiunea militară specială” a lui Putin a ajuns la un punct de cotitură, întrucât au fost declanșate alerte de rachetă în regiunile Kazan, Vladimir, Iaroslavl și Kostroma pentru prima dată de când Moscova a declanșat războiul pe scară largă împotriva Ucrainei, anunță presa de la Kiev.

Joi, preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat un armistiţiu în Ucraina pentru Paştele Ortodox - sâmbătă şi duminică -, armistiţiu pe care omologul său ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat ulterior că l-a acceptat, menţionând în acelaşi timp că Kievul a propus deja un astfel de armistiţiu.

Ucraina a indicat în repetate rânduri că suntem pregătiţi să luăm măsuri reciproce. Am propus un armistiţiu anul acesta în timpul sărbătorilor de Paşte şi vom acţiona în consecinţă, a declarat Zelenski pe reţelele sociale.

Armistiţiul ar urma să înceapă sâmbătă la ora locală 16.00.

Editor : C.A.

