Video Atacuri masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina: Dronele rusești au provocat pene de curent în Dnipropetrovsk și Zaporijie

Data publicării:
Russian drones hit Dnipro, injuring civilians.
Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina s-au intensificat. Sursa foto: Profimedia Images

În regiunile ucrainene Dnipropetrovsk şi Zaporijie (centru-est) au avut loc întreruperi de curent după atacuri masive ale dronelor ruseşti asupra infrastructurilor, a anunţat furnizorul de energie ucrainean în cursul nopţii de miercuri spre joi.

„Inamicul a lansat un atac masiv cu drone împotriva infrastructurilor energetice în mai multe regiuni. Drept urmare, majoritatea consumatorilor din regiunile Dnipropetrovsk şi Zaporijie, inclusiv centrele regionale, sunt fără curent”, a postat furnizorul de energie Ukrenergo pe Telegram miercuri în jurul orei 22:00 GMT, potrivit Agerpres.

„În urma atacului inamicului, o infrastructura critică alimentând cu electricitate majoritatea regiunii a fost avariată”, a confirmat guvernatorul Dnipropetrovskului, Vladislav Gaivanenko pe Telegram, adăugând că situaţia este dificilă.

La rândul său, guvernatorul regiunii Zaporijie, Ivan Fedorov, a postat un mesaj pe Telegram în jurul orei 22:13 GMT (00:13 joi la Kiev) în care afirmă că „electricitatea a fost restabilită la instalaţiile cheie”.

„Lucrările continuă pentru a restabili alimentarea cu energie electrică, în principal la infrastructurile critice. Lucrăm fără răgaz pentru a restabili electricitatea tuturor consumatorilor cât mai curând posibil”, a adăugat el.

De la începutul invaziei Ucrainei în 2022, Rusia a bombardat continuu infrastructura electrică ucraineană cu drone şi rachete. Dar în ultimele luni, odată cu sosirea temperaturilor negative, atacurile s-au intensificat, scrie AFP.

