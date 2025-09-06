Live TV

Atacuri reciproce, cu peste 160 de drone, între Rusia şi Ucraina. Ce zone au fost lovite

Data actualizării: Data publicării:
Atacuri reciproce cu drone Rusia-Ucraina. FOTO: Profimedia Images

Ucraina a susţinut că a neutralizat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 68 dintr-un total de 91 de drone lansate de Rusia, care la rândul ei a susţinut că a doborât 34 de drone de atac ucrainene în cinci regiuni ruse şi deasupra Mării Negre, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

Rusia a folosit în acest atac drone kamikaze Shahed, însoţite de drone-momeală menite să păcălească antiaeriana ucraineană, afirmă Forţele Aeriene ucrainene.

Acestea susţin că majoritatea dronelor ruseşti au fost doborâte cu ajutorul avioanelor de vânătoare, rachetelor antiaeriene, dronelor defensive, grupurilor mobile de foc şi sistemelor de război electronic, acestea din urmă deturnând de la traiectorie dronele inamice, care astfel se prăbuşesc la întâmplare departe de ţintele prestabilite.

Totuşi, mai afirmă Forţele Aeriene ucrainene, au fost înregistrate impacturi provocate de dronele ruseşti în opt localităţi ucrainene şi de asemenea căderi de fragmente ale dronelor doborâte, fără să precizeze care ar fi fost ţintele vizate şi nici date despre eventuale victime.

Un atac rusesc masiv cu peste 500 de drone şi 24 de rachete de croazieră a ţintit în noaptea de marţi spre miercuri infrastructuri energetice ucrainene, ca represalii după atacurile ucrainene persistente efectuate tot cu drone împotriva infrastructurilor ruseşti de petrol şi gaze care au scos din funcţiune aproximativ o cincime din capacităţile Rusiei de producţie de combustibil.

Săptămâna trecută, o altă salvă rusească masivă cu aproape 600 de drone şi 31 de rachete a ţintit, potrivit Moscovei, întreprinderi ale complexului militar-industrial şi baze aeriene militare ucrainene, dar a provocat şi cel puţin 17 morţi în rândul civililor după ce astfel de proiectile şi fragmente din ele au căzut în zone locuite. Rusia a asigurat din nou că în astfel de atacuri nu ţinteşte niciodată ţinte civile, iar căderea dronelor şi rachetelor sale departe de ţinte rezultă în urma folosirii sistemelor de război electronic ucrainene.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Rusia a lansat peste 1.300 de drone de atac, circa 900 de bombe aeriene ghidate şi până la 50 de rachete împotriva ţării de la începutul lunii septembrie, şi le-a cerut din nou susţinătorilor occidentali ai Ucrainei noi sancţiuni împotriva Rusiei, mai multe arme pentru Ucraina şi garanţii de securitate pentru aceasta.

Rusia continuă să prelungească acest război şi caută să transforme diplomaţia într-o farsă absolută. Iar acest lucru trebuie combătut cu un răspuns unit: în faţa atacurilor şi distrugerilor, în faţa ignorării eforturilor diplomatice şi a dialogului civilizat (...) trebuie să consolidăm presiunea sancţiunilor, să creştem livrările de arme către Ucraina şi să ne asigurăm că astfel de invazii nu se pot repeta în viitor. O pace durabilă necesită garanţii de securitate reale şi funcţionale, a indicat Zelenski.

În acest timp, Rusia a susţinut la rândul ei că a doborât noaptea trecută 34 de drone ucrainene, dintre care 20 deasupra a cinci regiuni ruse şi celelalte 14 deasupra Mării Negre. Potrivit autorităţilor locale din regiunea rusă Belgorod, cel puţin doi civili au fost ucişi acolo în urma acestui atac.

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că ceva se va întâmpla dacă preşedintele rus Vladimir Putin nu răspunde aşteptărilor sale privind încheierea negociată a războiului în Ucraina, în condiţiile în care poziţiile celor două tabere sunt în continuare foarte îndepărtate.

În timp ce Putin este interesat în primul rând de chestiunile teritoriale, Zelenski refuză orice cedare de teritorii către Rusia şi este interesat, împreună cu susţinătorii săi europeni, de garanţiile de securitate pentru Ucraina, în special desfăşurarea de trupe occidentale în această ţară în cazul unei încetări a focului.

Moscova a transmis deja de mai multe ori că respinge orice desfăşurare de trupe străine în Ucraina, subliniind că pentru Rusia tocmai apropierea NATO de graniţele sale este una dintre cauzele conflictului, lucru reafirmat vineri de Putin.

Purtătorul de cuvânt al acestuia, Dmitri Peskov, a declarat în aceeaşi zi că europenii, care insistă să trimită trupe în Ucraina şi o asigură pe aceasta de tot sprijinul dacă va continua războiul, nu fac decât să împiedice soluţionarea conflictului.

