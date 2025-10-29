Live TV

Video Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina. 27.000 de gospodării, fără curent electric în Odesa. Un mort și trei răniți în Belgorod

Data publicării:
ucraina a atacat rusia cu drone
Atacuri reciproce cu drone Rusia-Ucraina. FOTO: Profimedia Images

Rusia a atacat din nou infrastructura critică, anunţă autorităţile de la Kiev, care acuză Moscova de comiterea unei noi crime de război”, conform AFP. În Odesa, atacuri ruseşti au avariat instalaţii electrice ucrainene, iar, de partea celaltă, în regiunea rusă Belgorod, o persoană a murit, iar trei au fost rănite în urma bombardamentelor, anunță Kyiv Independent.

Atacuri ruseşti au avariat instalaţii electrice ucrainene în Odesa, anunță autoritățile ucrainene. Loviturile inamice au privat de electricitate  aproape 26.900 de gospodării” şi au cauzat pagube importante”, susține operatorul privat DTEK.

Ucraina a răspuns bombardamentelor masive cu atacuri cu drone şi atacuri aeriene pe teritoriul rus.

Miercuri, guvernatorul regiunii ruse Belgorod, Viaceslav Gladkov, a anunţat cel puţin o persoană a fost ucisă, iar alte trei au fost rănite într-un atac ucrainean cu dronă în satul rus Şebekino, situat la frontiera cu Ucraina.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministerul rus al Apărării a revendicat miercuri cucerirea satului Vîşneve în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (din zona central-estică a țării).

Totodată, Grupul de Forțe din Estul Ucrainei a declarat marți, 28 octombrie, că trupele ruse au intrat în periferia orașului Mîrnohrad din regiunea Donețk, dar afirmația a fost infirmată a doua zi. Mîrnohrad, situat în districtul Pokrovsk, se învecinează la est cu orașul Pokrovsk, care a fost mult timp o țintă principală a ofensivei ruse în regiune.

Hryhorii Shapoval, purtătorul de cuvânt al departamentului de comunicare al Grupului de Forțe din Est, a declarat pentru presa ucraineană că trupele ruse se află la periferia orașului, unde au loc lupte de stradă.. Grupul de forțe din est a emis însă o declarație a doua zi, pe 29 octombrie, spunând că Shapoval s-a exprimat greșit în direct și se referea la Pokrovsk, nu la Mîrnohrad.

„Inamicul nu se află în Mîrnohrad. Situația din oraș și din împrejurimile sale este controlată în totalitate de forțele ucrainene”, se arată în declarație.

Citește și Ucrainenii au distrus „carapacea” rușilor din Crimeea. Pe lângă sistemul antiaerian, au mai aruncat în aer și două depozite de petrol

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
4
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - CEREMONIE SI DEMONSTRATIE - MILITARI SUA - 31 MAR 20
Precizările Pentagonului despre trupele americane de la Mihail...
tancuri, ue
Cum s-ar putea apăra Europa fără Statele Unite: investiții de 250 de...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea...
Horațiu Potra
Cum încearcă Rusia să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra din...
Ultimele știri
Ministrul belgian al Apărării promite „să șteargă Moscova de pe hartă” în cazul unui atac asupra capitalei Bruxelles
Israelul a cerut Google și Amazon să folosească un „semnal secret” pentru a ocoli ordinele legale (The Guardian)
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
Suma colosală pe care o cere familia tinerei care a decedat în în explozia din Rahova. Ce spun avocații
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Haos! UEFA, o nouă decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Adevărul
„Salvatorii” controversați care au sucit mințile românilor. Cum au ajuns să fie venerați de milioane de oameni
Playtech
7 dispozitive care trebuie ţinute departe de prelungitoare sau prize multiple, conform specialiştilor
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii...
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”