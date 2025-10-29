Rusia a atacat din nou infrastructura critică, anunţă autorităţile de la Kiev, care acuză Moscova de comiterea unei „noi crime de război”, conform AFP. În Odesa, atacuri ruseşti au avariat instalaţii electrice ucrainene, iar, de partea celaltă, în regiunea rusă Belgorod, o persoană a murit, iar trei au fost rănite în urma bombardamentelor, anunță Kyiv Independent.

Atacuri ruseşti au avariat instalaţii electrice ucrainene în Odesa, anunță autoritățile ucrainene. Loviturile inamice au privat de electricitate aproape „26.900 de gospodării” şi au cauzat pagube „importante”, susține operatorul privat DTEK.

Ucraina a răspuns bombardamentelor masive cu atacuri cu drone şi atacuri aeriene pe teritoriul rus.

Miercuri, guvernatorul regiunii ruse Belgorod, Viaceslav Gladkov, a anunţat cel puţin o persoană a fost ucisă, iar alte trei au fost rănite într-un atac ucrainean cu dronă în satul rus Şebekino, situat la frontiera cu Ucraina.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministerul rus al Apărării a revendicat miercuri cucerirea satului Vîşneve în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (din zona central-estică a țării).

Totodată, Grupul de Forțe din Estul Ucrainei a declarat marți, 28 octombrie, că trupele ruse au intrat în periferia orașului Mîrnohrad din regiunea Donețk, dar afirmația a fost infirmată a doua zi. Mîrnohrad, situat în districtul Pokrovsk, se învecinează la est cu orașul Pokrovsk, care a fost mult timp o țintă principală a ofensivei ruse în regiune.

Hryhorii Shapoval, purtătorul de cuvânt al departamentului de comunicare al Grupului de Forțe din Est, a declarat pentru presa ucraineană că trupele ruse se află la periferia orașului, unde au loc lupte de stradă.. Grupul de forțe din est a emis însă o declarație a doua zi, pe 29 octombrie, spunând că Shapoval s-a exprimat greșit în direct și se referea la Pokrovsk, nu la Mîrnohrad.

„Inamicul nu se află în Mîrnohrad. Situația din oraș și din împrejurimile sale este controlată în totalitate de forțele ucrainene”, se arată în declarație.

Citește și Ucrainenii au distrus „carapacea” rușilor din Crimeea. Pe lângă sistemul antiaerian, au mai aruncat în aer și două depozite de petrol

Editor : C.A.