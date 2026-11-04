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Atacurile cibernetice din Europa se extind la depozitele de sânge. Ce au făcut hackerii în Franța

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Pints of blood at hospital blood bank
Hackerii au modificat temperaturile în trei depozite frigorifice cu produse sanguine din Franța. Foto: Profimedia Images
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Serviciul național de transfuzie sanguină din Franța a anunțat că hackerii au accesat sistemele de control și au crescut temperaturile în trei depozite frigorifice în care erau păstrate produse sanguine vitale. Incidentul pare să marcheze o escaladare a recentelor atacuri cibernetice asupra frigiderelor și congelatoarelor din Europa, scrie The Guardian.

Serviciul francez de transfuzie sanguină (EFS) a precizat că temperaturile și pragurile de dezghețare au fost ridicate la „niveluri foarte ridicate” în timpul atacului, adăugând că sistemele de alarmă au permis intervenția tehnicienilor înainte ca produsele să fie compromise.

EFS este instituția publică responsabilă de colectarea, testarea, prepararea și distribuirea produselor sanguine, precum sângele, plasma și trombocitele, către peste 1.900 de spitale din întreaga Franță. Activitatea sa contribuie anual la tratarea a peste un milion de pacienți.

Atacul, care, potrivit EFS, a avut loc în noaptea de luni spre marți, s-a produs în contextul în care temperaturile frigiderelor și congelatoarelor din supermarketuri aflate în aproape 12 țări europene au crescut până la 50 de grade Celsius, provocând pagube de milioane de euro prin deteriorarea alimentelor.

Marți, au fost vizate lanțuri de magazine din Italia, Germania, România și Regatul Unit, după ce Belgia, Estonia, Irlanda, Finlanda, Luxemburg, Țările de Jos și Suedia raportaseră, cu o zi înainte, probleme la sistemele de refrigerare.

Într-un val de atacuri care a avut loc luna trecută în Franța, hackerii au preluat controlul asupra instalațiilor de răcire din aproximativ 700 de supermarketuri. Miercuri, o sucursală regională a băncii franceze Crédit Mutuel a anunțat că a fost victima unui atac cibernetic.

Un incident similar ar fi putut avea loc și în Statele Unite, la începutul lunii august, când o serie de defecțiuni misterioase ale instalațiilor frigorifice au afectat magazinele de aprovizionare din cel puțin șase baze militare. Pentagonul investighează posibilitatea unui atac informatic.

EFS a precizat că instituția nu a fost vizată direct, atacurile afectând depozite frigorifice administrate de firme contractante. Produsele păstrate în spațiile afectate, printre care și pungi de plasmă destinate transfuziilor și fabricării medicamentelor, au fost transferate în alte locații.

Instituția a adăugat că Agenția Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice din Franța (ANSSI) și Ministerul Sănătății au fost informate, iar monitorizarea tuturor echipamentelor sale a fost intensificată.

Editor : M.I.

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