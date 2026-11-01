Sute de mii de familii din Ucraina au rămas fără electricitate în urma unor noi atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Loviturile au vizat patru regiuni ale țării. În același timp, autoritățile ruse au raportat pagube importante la o instalație industrială din regiunea Nijni Novgorod, în urma unui atac cu drone ucrainene, potrivit Politico.

„Numai în cursul nopții, infrastructura noastră energetică a fost ținta atacurilor rusești în patru regiuni: Dnipropetrovsk, Vinnița, Jîtomîr și Hmelnițki. Substațiile, transformatoarele și liniile electrice care alimentează cu energie electrică locuințele cetățenilor noștri au fost vizate”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.

„În acest moment, sute de mii de familii au rămas fără curent electric”, a adăugat liderul de la Kiev, subliniind că „intensitatea atacurilor este extrem de mare”.

Declarațiile lui Zelenski au venit în contextul în care autoritățile ruse au raportat un atac „masiv” cu drone ucrainene, desfășurat în cursul nopții și în dimineața zilei de duminică, asupra unei instalații industriale din regiunea Nijni Novgorod.

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„Un atac masiv cu drone a avut loc în timpul nopții și în această dimineață în regiunea Nijni Novgorod: peste o sută de drone au fost distruse”, a scris duminică, pe Telegram, guvernatorul regiunii, Gleb Nikitin.

Potrivit acestuia, nu au fost raportate victime, însă o instalație industrială din districtul Kstovo a suferit „daune semnificative”.

Guvernatorul a avertizat că, pe durata lucrărilor de reparații, ar putea apărea întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică, precum și restricții în furnizarea apei calde și a încălzirii în anumite zone deservite de rețelele de utilități care alimentează clădirile rezidențiale.

Nikitin nu a precizat ce instalație industrială a fost lovită. În regiunea Nijni Novgorod se află rafinăria de petrol NORSI, una dintre cele mai mari din Rusia.

Vineri, guvernatorul regiunii ruse Samara a acuzat Ucraina că a lansat un atac cu drone în zori asupra unei rafinării de petrol din orașul Novokuibîșevsk.

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Potrivit publicației The Wall Street Journal, Kievul ar fi acceptat să suspende atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești până după alegerile intermediare din Statele Unite, programate pentru 3 noiembrie, în urma presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump.

Ucraina a suspendat timp de 72 de ore atacurile cu drone asupra rafinăriilor rusești în octombrie, după ce Trump a anunțat un armistițiu energetic. Cu toate acestea, Kremlinul a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Editor : C.A.