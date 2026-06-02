Rusia a lansat în luna mai un număr record de 8.150 de drone cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei, potrivit unei analize AFP a datelor furnizate de forțele aeriene ucrainene, ceea ce reprezintă o creștere de 24% față de luna aprilie. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut marți un apel către Europa să-și dezvolte propriile sisteme de apărare aeriană și a solicitat un sprijin mai puternic din partea Washingtonului, în urma ultimului baraj mortal de drone și rachete lansat de Rusia, anunță Euronews.

„Europa are nevoie de propria apărare antibalistică pentru ca acest război să poată fi în sfârșit încheiat. Iar asistența din partea Statelor Unite în furnizarea de rachete pentru sistemele Patriot este absolut necesară”, a scris Zelenski într-o postare pe X.

„Un atac la scară largă și o declarație absolut clară din partea Rusiei: dacă Ucraina nu este protejată împotriva atacurilor cu rachete balistice și de alt tip, aceste atacuri vor continua.”

Declarațiile liderului ucrainean au fost repetate de ministrul său de Externe, Andrii Sîbiha, care a afirmat că valul de atacuri a arătat că președintele rus Vladimir Putin rămâne fără opțiuni militare în invazia sa pe scară largă a Ucrainei.

„Putin este un criminal de război și un învins care nu are alte cărți de jucat decât teroarea. Moscova pierde pe câmpul de luptă. Niciun număr de rachete nu poate schimba acest lucru”, a declarat Shyiiba într-o postare pe rețelele sociale.

„Teroriștii de la Moscova trebuie să înțeleagă că atacurile lor brutale nu îi vor duce nicăieri. Că prețul pe care îl va plăti regimul lor nu va face decât să crească. Că singura cale de ieșire pentru Putin este să pună capăt imediat acestui război.”

Ucraina, lovită dur

Declarațiile conducerii de vârf au venit în urma unui atac rusesc asupra Ucrainei, marți dimineață, care a provocat moartea a cel puțin 13 persoane și rănirea altor 100.

Autoritățile din capitala ucraineană au tras semnalul de alarmă, avertizând că Rusia pregătea un nou atac masiv, cel mai recent dintr-o serie de lovituri mortale care au dus la escaladarea războiului care durează de patru ani și au știrbit speranțele deja slabe de pace.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat 73 de rachete și 656 de drone, adăugând că au doborât 602 dintre drone și 40 dintre rachete.

Moscova a bombardat Ucraina aproape zilnic de la lansarea invaziei sale pe scară largă în februarie 2022, un război care este acum cel mai sângeros de pe teritoriul european de la al Doilea Război Mondial, cu sute de mii de morți și milioane de persoane strămutate.

Rusia a declarat marți că a efectuat un atac de amploare, inclusiv cu rachete hipersonice, care a vizat complexul militar-industrial al Ucrainei.

Ea neagă că forțele sale vizează civilii.

„Protejați-vă viețile”

Luna trecută, Kievul și Moscova au convenit asupra unui armistițiu de trei zile, mediat de Statele Unite. Armistițiul a fost umbrit de acuzații de încălcări din partea ambelor părți, dar a ridicat perspectiva unei încetări mai îndelungate a luptelor.

O intensificare a atacurilor de atunci a diminuat perspectivele de pace, în special în contextul în care Casa Albă este distrasă de războiul cu Iranul.

Între timp, un atac cu drone ucrainene a ucis o persoană în regiunea rusă Kursk, lângă granița cu Ucraina, a declarat guvernatorul regional Alexander Khinshtein.

O altă dronă a provocat un incendiu la o rafinărie de petrol din orașul Krasnodar, situat în sud-vestul țării, a anunțat comandamentul operațional al acesteia pe Telegram.

Zelenski a declarat săptămâna trecută că Ucraina a aflat că Rusia pregătește un nou atac de amploare și a îndemnat populația să acorde atenție sirenelor, să se refugieze în adăposturi și să „își protejeze viețile”.

Kievul a interceptat aproximativ 90% din toate dronele și rachetele care au sosit în luna mai, conform datelor forțelor aeriene, dar se confruntă cu dificultăți în doborârea rachetelor balistice.

