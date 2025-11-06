Live TV

Atenționare MAE pentru românii care merg în Bulgaria: A fost modificată legea privind circulaţia pe drumurile publice

Data publicării:
GIURGIU - ILUSTRATIE - PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI - 17 NOI
Podul dintre România și Bulgaria la punctul de trecere al frontierei Giurgiu-Ruse. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că autorităţile din această ţară au modificat legea privind circulaţia pe drumurile publice, fiind introdusă obligativitatea achitării pe loc a amenzilor primite în trafic.

Măsura este aplicabilă conducătorilor auto care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei, inclusiv cetăţenilor români.

Plata contravenţiei se va achita pe loc prin card bancar, autospecialele Poliţiei fiind dotate cu aparat de tip POS sau la cel mai apropiat automat de plată unde echipajul de poliţie îl va conduce pe conducătorul auto amendat.

Cuantumul amenzilor nu va putea fi achitat în numerar. Refuzul de a achita amenzile în condiţiile de mai sus atrage posibilitatea reţinerii certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare, în baza unui ordin emis de agentul constatator, ordin cu valabilitate de maximum trei luni, a precizat MAE.

Acesta poate fi anulat oricând în acest interval de timp, în condiţiile achitării amenzii.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă şi consultarea paginilor web sofia.mae.ro şi www.mae.ro.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Sulf industrial granule
3
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
tanc Arici
5
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații...
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Digi Sport
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan explică de ce a acceptat să se întâlnească în birou cu...
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, primul răspuns la acuzațiile lui Grindeanu la adresa Oanei...
drone in zbor
România a primit un sistem anti-dronă de ultimă generație din partea...
Înalta Curte de Casație. Foto: ÎCCJ
Acţiunile Gabriel Resources trebuie să fie puse sub sechestru...
Ultimele știri
Militar rus, condamnat pentru prima oară la închisoare pe viaţă în Ucraina, pentru executarea unui prizonier de război
Ilie Bolojan, despre pachetele privind pensiile magistraților și reforma în administrație: Sper să rezolvăm până la sfârşitul lunii
Cine este omul de afaceri găsit spânzurat în Vama Veche
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
george soros
Bulgaria a deschis o investigație împotriva miliardarului George Soros. Acuzațiile pe care i le aduc deputații de la Sofia
Rezervoare Lukoil
Bulgaria a hotărât ce va face cu singura rafinărie de pe teritoriul său, care aparține Lukoil. România urmează și ea să ia o decizie
plen camera deputatilor
Nicușor Dan cere Parlamentului să reexamineze legea privind noile taxe consulare. Ce invocă președintele
Lukoil
Parlamentul bulgar respinge moțiunea privind naționalizarea activelor Lukoil
emblema mae pe o usa de sticla
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Vietnam
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Universe 2025. Are 28 de ani, a studiat la Milano și...
Cancan
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de...
Fanatik.ro
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
”Bijuteria” lui Gică Popescu a fost inaugurată. Cum arată proiectul în valoare de 6 milioane de euro
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Cât costă și care sunt pașii pentru a face un divorț la notar în 2025
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Anthony Hopkins, despre decizia de a-și părăsi prima soție și fiica de doar un an: „Cel mai mare regret, dar...
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Care pensii vor scădea la mica recalculare? Aceste venituri nepermanente vă aduc o pensie mai mică
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...