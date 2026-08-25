„Au acţionat la ordin”. Poliţia din Slovacia a dejucat un plan de incendiere a unei fabrici de drone

Poliţia slovacă a anunţat marţi că a dejucat un plan de incendiere a unei fabrici de drone din estul ţării, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Trei cetăţeni străini au fost arestaţi în legătură cu acest caz, doi în Slovacia şi unul în Germania.

Ei sunt suspectaţi că „au acţionat la ordin” pentru pregătirea atacului, a indicat poliţia pe Facebook, precizând că a acţionat pe baza informaţiilor furnizate de serviciile secrete slovace.

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Poliţia a mai informat că au fost confiscate o mare cantitate de amestec incendiar, unelte şi telefoane mobile.

„Dacă atacul ar fi avut loc, ar fi putut provoca un incendiu de mare amploare”, a afirmat poliţia, potrivit căreia în jur de 70 de angajaţi ar fi putut fi în pericol, iar pagubele s-ar fi putut cifra la câteva milioane de euro.

Contactată de AFP, poliţia slovacă a refuzat deocamdată să furnizeze mai multe detalii.

„Ancheta continuă şi nu poate fi exclusă o schimbare a încadrării juridice”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Roman Hajek, pentru agenţia slovacă TASR, adăugând că informaţii suplimentare vor fi furnizate imediat ce situaţia procedurală o va permite.

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Editor : B.P.