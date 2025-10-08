Live TV

„Au trăit cu cancer fără să ştie.” Scandal în Andaluzia după ce mii de femei au primit rezultate greșite ale mamografiilor

Data publicării:
andaluzia, protest
Scandal în Andaluzia după ce mii de feme au primit rezultate greșite ale mamografiilor. Foto: Profimedia

O asociaţie a femeilor victime ale cancerului la sân cu sediul în Andaluzia şi-a anunţat miercuri intenţia de a acţiona în justiţie pentru întârzieri în depistarea acestei boli de către autorităţile regionale, care au prezentat un plan de urgenţă pentru a corecta eventualele „erori”, informează AFP.

Potrivit autorităţilor din această regiune din sudul Spaniei condusă de Partidul popular (de dreapta, în opoziţie), circa 2.000 de femei în ultimii ani nu au fost informate cu privire la rezultatele mamografiilor lor realizate în spitale publice.

Acestor femei nu le-a fost transmis că rezultatele erau „non concludente” sau că au fost relevate „leziuni suspecte”, ceea ce ar fi însemnat efectuarea unor noi examinări într-un termen mai scurt sau mai lung.

„Femeile acestea au continuat să trăiască cu un cancer fără să ştie”, a spus miercuri Angela Claverol, preşedinta Séville d'Amama, asociaţia care le reprezintă pe aceste paciente, potrivit Agerpres.

Relatând „şocul emoţional” mărturisit de numeroase victime, Angela Claverol a anunţat intenţia asociaţiei Amama de a „da în judecată” autorităţile sanitare regionale.

În Spania, o ţară foarte descentralizată, sănătatea face parte din competenţele regiunilor.

Sub presiunea criticilor, autorităţile andaluze au spus miercuri că sunt „îngrijorate”.

„Am lansat o anchetă amănunţită pentru a înţelege exact ce s-a întâmplat, dacă au existat erori sau deficienţe”, a afirmat Carolina Espara, purtătoarea de cuvânt a guvernului regional, cu prilejul unei conferinţe de presă.

Ea a prezentat un plan de urgenţă care cuprinde „creşterea progresivă” a efectivelor unităţilor de senologie, cu 119 angajaţi suplimentari.

Centrele de sănătate publică fac un apel ca persoanele vizate „cât de curând posibil” să programeze o a doua examinare pentru depistarea cancerului până pe 30 noiembrie, a adăugat Carolina Espara.

Cazul a ajuns miercuri dimineaţă în Parlamentul spaniol, unde prim-ministrul socialist Pedro Sanchez a acuzat Partidul Popular că „apără interesele clinicilor private”.

„Ceea ce faceţi dumneavoastră este să deturnaţi sănătatea publică către sănătatea privată, aşa cum e cazul în Andaluzia, unde anumite femei nu beneficiază nici de testări, nici de tratamente împotriva cancerului”, a afirmat el în plen.

Cu o zi în urmă, ministrul Sănătăţii, Monica Garcia, a anunţat că departamentul său va lansa la nivel naţional un studiu „mai aprofundat” al programelor de depistare a cancerului, „începând bineînţeles” cu Andaluzia.

Editor : A.P.

