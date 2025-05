Triumful Austriei la concursul Eurovision a stârnit un val de bucurie în întreaga ţară, dar şi frământări cu privire la modul de a plăti pentru găzduirea evenimentului de anul viitor.

Radiodifuzorul public ORF, care se confruntă cu dificultăţi financiare şi care ar trebui să suporte cea mai mare parte a costurilor de organizare, împreună cu oraşul gazdă care nu a fost încă desemnat, a recunoscut că victoria lui JJ, născut la Viena, a fost o bucurie parţială într-o perioadă de restrângere a cheltuielilor, scrie The Guardian.

Victoria surprinzătoare a lui JJ, al cărui prenume este Johannes Pietsch, lasă ORF pe mâna organizării concursului din 2026, care marchează cea de-a 70-a aniversare a competiţiei muzicale televizate.

Stefanie Groiss-Horowitz, directorul de programe al radiodifuzorului, a acceptat invitaţia oficială sigilată într-un plic mare, după ce JJ a învins favoriţii din Suedia, şi a glumit: „Vine şi valiza cu bani?”.

Chiar şi JJ, conştient de problemele financiare, a prezentat imediat un fel de scuze: „Nu se poate - ce am făcut? Îmi pare rău pentru ORF, va fi scump”.

Groiss-Horowitz a declarat ulterior presei austriece că este „incredibil de fericită” pentru cantautor şi pentru ORF, „deoarece este, desigur, un proiect uriaş”.

Totuşi, a spus ea, „nu va fi uşor. Va trebui să vedem cum putem strânge tot ce avem pentru a reuşi”.

Costul estimat pentru ORF al găzduirii în Austria ar putea depăşi 30 de milioane de euro (25 de milioane de lire sterline). Comparativ cu puţin sub 700.000 de euro pentru simpla difuzare a evenimentului. Concursul din 2026 are loc pe fondul unei campanii de reducere a costurilor în valoare de 325 de milioane de euro şi într-un an în care radiodifuzorul se va confrunta cu facturi mari pentru acoperirea Cupei Mondiale de fotbal masculin din Canada, Mexic şi SUA, precum şi a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia.

Succesul lui JJ de la Basel, Elveţia, cu balada sa "Wasted Love", a marcat a treia victorie a Austriei la concursul Eurovision, după Udo Jürgens în 1966 şi Conchita Wurst în 2014.

Reacții politice

„Ce succes. Ce voce. Ce spectacol”, a declarat un preşedinte austriac euforic, Alexander Van der Bellen, într-un scurt videoclip de felicitare. „Toată Austria este încântată”.

Mai puţin încântat a fost ministrul de Finanţe, Markus Marterbauer, care a criticat preţul. Guvernul austriac se confruntă cu un al treilea an de recesiune în timp ce pune în aplicare reduceri bugetare pentru a-şi alinia deficitul în creştere la normele UE.

Într-o postare laconică pe Instagram, Marterbauer a împărtăşit titlul unui site satiric care spunea că a votat de 3.000 de ori pentru Suedia pentru a evita cheltuielile de găzduire a următorului concurs.

Mesajul său: „Nu a fost suficient...”.

Editor : Sebastian Eduard