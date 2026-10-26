Austria ameninţă cu blocarea aprobării viitorului buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034

Austria a ameninţat cu blocarea viitorului buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, Viena considerând prea ridicate nivelurile de cheltuieli propuse până acum, în contextul în care blocul comunitar încearcă să ajungă la un acord pe acest subiect până la finalul acestui an, transmite luni Euractiv.

Cancelarul austriac Christian Stocker este primul lider din Uniunea Europeană care ameninţă cu un veto naţional planul de cheltuieli ce are nevoie de aprobarea cu unanimitate din partea Celor 27.

„Există o linie roşie pentru Austria. Dacă acea linie roşie este trecută, nu îmi voi da consimţământul” pentru bugetul UE, a declarat Stocker pentru cotidianul german Die Welt.

Totuşi, el nu a oferit alte detalii despre limitele respective, invocând „tactica de negociere”, notează Euractiv, citată de Agerpres.

Potrivit şefului guvernului de la Viena, ţările net contributoare nu îşi vor da acceptul pentru un acord nefavorabil. „În definitiv, trebuie să existe un compromis, dar nu cu orice preţ. Ca ţări net contributoare, Germania, Austria şi alte câteva ţări nu au nevoie în mod obligatoriu de un acord rapid”, a subliniat el.

Viena vrea să vadă tăieri drastice de „câteva miliarde de euro”

Membră al aşa-numitului grup al ţărilor „frugale”, Austria vrea să vadă tăieri drastice de „câteva miliarde de euro” faţă de propunerea Comisiei Europene, care se ridică la aproape 2.000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034 şi promovează modernizarea bugetului cu un accent pe competitivitate, securitate şi apărare.

„Poziţiile încă sunt foarte îndepărtate”, a subliniat Christian Stocker, referindu-se la opoziţia taberei formate din 17 ţări, aşa-numitul grup al „Prietenilor coeziunii”, ce se opun reducerii valorii generale a bugetului UE şi doresc ca fondurile pentru politici tradiţionale, precum politica agricolă comună şi politica de coeziune, să rămână intacte.

Statele „frugale” au respins recentul text de compromis prezentat de preşedinţia irlandeză a Consiliului UE, ce prevede un buget de 1.830 de miliarde de euro pentru 2028-2034, cu 160 de miliarde de euro mai puţin comparativ cu propunerea iniţială a Comisiei Europene.

Editor : Liviu Cojan