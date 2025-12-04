Austria sprijină aderarea României la OCDE. Christian Stocker: „Un partener pe care ne putem bizui. Vom extinde cooperarea noastră”

În declarațiile comune cu Ilie Bolojan, cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, a susținut joi că România este „un partener pe care ne putem bizui, având în vedere şi relaţiile noastre străvechi pe plan istoric, politic şi economic”. Acesta a adus în atenție și comunitatea de români care leagă cele două state.

„România este un partener pe care ne putem bizui având în vedere şi relaţiile noastre străvechi pe plan istoric, politic şi economic. Pe noi ne leagă şi o comunitate foarte mare de români în Austria, care aduc o contribuţie importantă pentru economia Austriei şi pentru viaţa socială. Ştiu despre ce vorbesc, fiindcă în oraşul meu avem relaţii foarte bune cu comunitatea de români”, a spus cancelarul.

Christian Stocker a punctat faptul că Austria este cel de-al doilea mare investitor în România.

„Sunt peste 1300 de înteprinderi austriece în România care au investit în România şi care reinvestesc profiturile din aceste afaceri. Nu sunt numai companiile austriece care investesc în România, dar sunt şi companii româneşti care investesc în Austria şi noi profităm de aceste relaţii. Acest potenţial economic foarte mare dorim să-l folosim şi de aceea vă invităm la un schimb de experienţă comun cu reprezentanţii majori ai întreprinderilor”, a subliniat cancelarul Republicii Austria, Christian Stocker.

„Noi am dorit să auzim şi despre ceea ce am putea noi, oamenii politici, să facem pentru a întări relaţiile economice. Pe fondul acestei cooperări economice, aş vrea să te asigur, Ilie, că Austria sprijină în mod expres aderarea României la OCDE şi vom continua şi vom extinde cooperarea noastră”, a mai spus cancelarul austriac

El a adăugat că, la fel ca multe alte ţări, Austria şi România se confruntă cu preţuri foarte mari la energie. „Pentru a le putea reduce, pentru a ne putea degreva cetăţenii, este important să găsim o soluţie economică, pe plan european. Un element important este existenţa proiectului Neptun Deep, la care participă compania OMV Petrom în mod covârşitor şi astfel aduce o contribuţie pentru alimentarea cu energie şi securitatea energetică”, a spus acesta.

Stocker a mai arătat că îi preocupă şi chestiunile europene şi globale: „Mă bucur că în ultimele săptămâni a intervenit şi o anumită dinamică în aceste discuţii. România şi Austria doresc o pace între ţări, bazate pe dreptul popoarelor. Dorinţa noastră este ca atât Ucraina cât şi Uniunea Europeană să fie la masa tratativelor. Nu trebuie să existe o pace care să fie impusă Ucrainei şi care să fie hotărâtă fără Ucraina. Noi, Uniunea Europeană vom sprijini Ucraina şi în continuare dorim să o primim în Uniunea Europeană şi dorim să o sprijinim împotriva agresorului rus. Noi, ca membri ai Uniunii Europene, dorim să punem astfel o piatră de hotar în atitudinea de a acţiona fără violenţă. Este pentru ambele ţări foarte important faptul că instituţiile financiare sunt cele care au investit în Ucraina şi încă de ani, de zile şi dorim să investim în continuare”.

„Trebuie să ne intensificăm şi cooperarea în domeniul birocratic pentru legi mai bune, pentru desfinţarea acelor reglementări care ne slăbesc în concurenţa economică. Companiile noastre trebuie să se poată bizui pe o politică care doreşte creştere. Se doresc măsuri eficiente şi pentru combaterea schimbărilor climatice într-o lume globalizată. Dorim dezvoltarea unei pieţe globale de capital”, a arătat cancelarul Austriei.

Christian Stocker i-a mulţumit lui Ilie Bolojan pentru contribuţia României în domeniul protecţiei frontierelor externe ale Uniunii Europeane şi a combaterii migraţiei ilegale. „Acest lucru se vede în cifrele solicitanţilor de azil care s-au redus foarte mult”, a apreciat el.

Editor : A.M.G.