Live TV

Austria sprijină aderarea României la OCDE. Christian Stocker: „Un partener pe care ne putem bizui. Vom extinde cooperarea noastră”

Data publicării:
Christian Stocker - Ilie Bolojan
Ilie Bolojan (stânga) și Christian Stocker (dreapta). Foto: gov.ro

În declarațiile comune cu Ilie Bolojan, cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, a susținut joi că România este „un partener pe care ne putem bizui, având în vedere şi relaţiile noastre străvechi pe plan istoric, politic şi economic”. Acesta a adus în atenție și comunitatea de români care leagă cele două state.

„România este un partener pe care ne putem bizui având în vedere şi relaţiile noastre străvechi pe plan istoric, politic şi economic. Pe noi ne leagă şi o comunitate foarte mare de români în Austria, care aduc o contribuţie importantă pentru economia Austriei şi pentru viaţa socială. Ştiu despre ce vorbesc, fiindcă în oraşul meu avem relaţii foarte bune cu comunitatea de români”, a spus cancelarul.

Christian Stocker a punctat faptul că Austria este cel de-al doilea mare investitor în România.

„Sunt peste 1300 de înteprinderi austriece în România care au investit în România şi care reinvestesc profiturile din aceste afaceri. Nu sunt numai companiile austriece care investesc în România, dar sunt şi companii româneşti care investesc în Austria şi noi profităm de aceste relaţii. Acest potenţial economic foarte mare dorim să-l folosim şi de aceea vă invităm la un schimb de experienţă comun cu reprezentanţii majori ai întreprinderilor”, a subliniat cancelarul Republicii Austria, Christian Stocker.

„Noi am dorit să auzim şi despre ceea ce am putea noi, oamenii politici, să facem pentru a întări relaţiile economice. Pe fondul acestei cooperări economice, aş vrea să te asigur, Ilie, că Austria sprijină în mod expres aderarea României la OCDE şi vom continua şi vom extinde cooperarea noastră”, a mai spus cancelarul austriac

El a adăugat că, la fel ca multe alte ţări, Austria şi România se confruntă cu preţuri foarte mari la energie. „Pentru a le putea reduce, pentru a ne putea degreva cetăţenii, este important să găsim o soluţie economică, pe plan european. Un element important este existenţa proiectului Neptun Deep, la care participă compania OMV Petrom în mod covârşitor şi astfel aduce o contribuţie pentru alimentarea cu energie şi securitatea energetică”, a spus acesta.

Stocker a mai arătat că îi preocupă şi chestiunile europene şi globale: „Mă bucur că în ultimele săptămâni a intervenit şi o anumită dinamică în aceste discuţii. România şi Austria doresc o pace între ţări, bazate pe dreptul popoarelor. Dorinţa noastră este ca atât Ucraina cât şi Uniunea Europeană să fie la masa tratativelor. Nu trebuie să existe o pace care să fie impusă Ucrainei şi care să fie hotărâtă fără Ucraina. Noi, Uniunea Europeană vom sprijini Ucraina şi în continuare dorim să o primim în Uniunea Europeană şi dorim să o sprijinim împotriva agresorului rus. Noi, ca membri ai Uniunii Europene, dorim să punem astfel o piatră de hotar în atitudinea de a acţiona fără violenţă. Este pentru ambele ţări foarte important faptul că instituţiile financiare sunt cele care au investit în Ucraina şi încă de ani, de zile şi dorim să investim în continuare”.

„Trebuie să ne intensificăm şi cooperarea în domeniul birocratic pentru legi mai bune, pentru desfinţarea acelor reglementări care ne slăbesc în concurenţa economică. Companiile noastre trebuie să se poată bizui pe o politică care doreşte creştere. Se doresc măsuri eficiente şi pentru combaterea schimbărilor climatice într-o lume globalizată. Dorim dezvoltarea unei pieţe globale de capital”, a arătat cancelarul Austriei.

Christian Stocker i-a mulţumit lui Ilie Bolojan pentru contribuţia României în domeniul protecţiei frontierelor externe ale Uniunii Europeane şi a combaterii migraţiei ilegale. „Acest lucru se vede în cifrele solicitanţilor de azil care s-au redus foarte mult”, a apreciat el.

Citește și:

Ilie Bolojan, primit cu onoruri militare în Austria: „Firmele cu capital austriac din România asigură peste 100.000 de locuri de muncă”

Ilie Bolojan: În Prahova se lucrează la soluții ca oamenii să beneficieze de apă mai repede de ziua de luni

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Aeroportul din Kolțovo. Foto Wikimedia
3
În Rusia, pasagerii sunt abordați pe aeroporturi, pentru a li se înmâna somații de...
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
4
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom...
isw
5
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
A câștigat peste 5.000.000 $ și a ”trădat” Rusia cu zâmbetul pe buze: ”Sunt bucuroasă să vă anunț”
Digi Sport
A câștigat peste 5.000.000 $ și a ”trădat” Rusia cu zâmbetul pe buze: ”Sunt bucuroasă să vă anunț”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: În Prahova se lucrează la soluții ca oamenii să beneficieze de apă mai repede de ziua de luni
ilie bolojan
Ilie Bolojan, primit cu onoruri militare în Austria: „Firmele cu capital austriac din România asigură peste 100.000 de locuri de muncă”
ilie bolojan
Ilie Bolojan, despre moțiunea de cenzură care va fi depusă vineri: Se va testa susţinerea de care se bucură guvernul
viena Christian Stocker ilie bolojan oana toiu
Ilie Bolojan, la Viena: Pentru România, Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa
bolojan orban
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu omologul maghiar, Viktor Orban: „O discuție pragmatică”
Recomandările redacţiei
comisie senat
Scandal în ședința de la Senat în care se discuta criza apei: „Ne...
militari români
Cât ar rezista România singură în cazul unui atac rusesc. General...
Dominic Fritz, președinte interimar al USR.
Dominic Fritz acuză PSD că se folosește politic de criza de la...
09ad6ef5-f495-40f9-95bb-777c05ee060b_0
România va avea trei noi poduri peste Dunăre. Memorandumul cu...
Ultimele știri
„Nu vor rămâne fără o reacție extrem de dură”. Reacția furibundă a Kremlinului la intenția UE de a confisca activele Moscovei
Comerț, războiul din Ucraina și panda. Mizele uriașe din spatele vizitei lui Emmanuel Macron în China
Permis suspendat pentru aproape un an. Gestul inexplicabil al unui șofer din București, pedepsit aspru de polițiști
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate și William, ca desprinși dintr-un basm de iarnă. Prințesa radiază în noul portret oficial al cuplului...
Cancan
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Fanatik.ro
Ngezana, băgat în ședință de suporteri înainte de FCSB – Dinamo?! Decizia luată de liderul Gigi Mustață
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Afacerea dezvoltată de Dan Șucu! L-a implicat și pe fiul său în investiție și ar putea da marea lovitură
Adevărul
România plătește prețul ajutoarelor de stat: val de falimente și restructurări
Playtech
Orele la care este cel mai eficient să aerisești locuința iarna. Când pierzi cel mai puțin din temperatura...
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
INTERZIS: nimeni din țară nu mai are voie, după ce SUA i-a spus ”NU” președintelui
Pro FM
Shakira, declarații neașteptate la mai bine de trei ani de la despărțirea de Piqué. Ce a spus despre tatăl...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu...
Newsweek
Dosarele de pensie blochează CCR. Mii de cazuri întârziate cu 3 ani. Cum pierd bani pensionarii? DOCUMENT
Digi FM
Ordinea pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. 17 candidați, un...
Digi World
Trei fructe care ajută digestia, recomandate de un medic școlit la Harvard. Scapi de balonare și de senzația...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...