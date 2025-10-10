Live TV

Austria sprijină extinderea UE în Balcanii de Vest prin vot cu majoritate calificată

Data publicării:
Claudia Plakolm
Claudia Plakolm, ministrul austriac de Externe / Sursa foto: REUTERS

Austria sprijină propunerile mai multor state membre ale Uniunii Europene ca deciziile privind extinderea să fie luate prin vot cu majoritate calificată, a declarat vineri ministrul de externe Claudia Plakolm, aflată în vizită în Bosnia şi Herţegovina, în cadrul unui turneu regional în ţările candidate la aderare.

Într-un comunicat emis de ambasada Austriei la Sarajevo, Plakolm afirmă că Viena împărtăşeşte poziţia unor state ca Germania şi Slovenia, dar faţă de care preşedintele croat Zoran Milanovic şi-a exprimat recent opoziţia.

Potrivit ministrului austriac, UE a reacţionat cu lentoare la provocările din Balcanii de Vest, o situaţie pe care alţi actori o exploatează. „Trebuie să insuflăm o nouă viaţă procesului de extindere, iar Austria este pregătită să joace un rol central”, a afirmat ea.

Pentru a accelera procesul de integrare, Austria este gata să sprijine folosirea votului cu majoritate calificată pentru decizii legate de extindere.

Plakolm a amintit că UE a promis să reducă poverile administrative, ea subliniind că aceasta ar trebuie să se aplice nu doar în domeniul economic, ci şi în ce priveşte procedurile de extindere.

În practică, aceasta ar însemna ca nu toate etapele din procesul de extindere să necesite aprobare din partea tuturor celor 27 de state membre. Deciziile ar putea fi luate cu majoritate calificată, în timp ce închiderea capitolelor şi clusterelor, precum şi aderarea propriu-zisă, ar rămâne supuse unanimităţii.

„A proceda astfel ar asigura că procesul rămâne bazat pe merite şi că facem progrese tangibile fără a permite ca probleme bilaterale să umbrească extinderea”, a conchis ministrul de externe austriac.

La un summit recent al Procesului Brdo-Brijuni, preşedintele croat a declarat că astfel de propuneri nu au nici sprijinul său, nici cel al guvernului. „Unanimitatea poate fi schimbată doar prin revizuirea tratatelor fondatoare ale UE. Acesta este un proces complex şi, în opinia mea, o capcană. Unanimitatea este apărarea instinctivă a statelor mici de cele mari care nu ne înţeleg sau nu ne văd”, a explicat Milanovic.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
mircea cartarescu portret
4
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Digi Sport
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Telenovela ruperii Coaliției, în mai multe sezoane. Tensiunile sunt...
sediul csm
CSM îl contrazice pe Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor: Comisia...
G24zaJFXIAAyCeT
Reacție de la Casa Albă, despre Nobelul pentru Pace: „Comitetul Nobel...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
„Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți.” Declarații șocante ale...
Ultimele știri
Trenul direct Kiev-București a intrat în circulație de vineri. Legătura se face prin Republica Moldova
Atenționare MAE de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile internaționale din Roma
Urmărire spectaculoasă pe străzile Capitalei. Imagini cu momentul arestării unor tineri care au vrut să fure de pe un șantier
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
apicultor verifica albinele din stup
Un erbicid din România care ucide milioane de albine a alarmat UE. Ce sancțiuni riscă Bucureștiul
doua persoane din comunitatea lgbt se tin de mana
UE amenință statele membre cu acțiuni în instanță pentru încălcarea drepturilor persoanelor LGBTQ+. „Acest lucru trebuie să înceteze”
Aplicații telefon
UE investighează Snapchat, Youtube, Apple Store și Google Play în legătură cu impactul asupra copiilor
descărcare (3)
Dacia Hipster: mașina electrică ultracompactă și ieftină care ar putea ajunge pe piață doar dacă UE relaxează normele de siguranță
Dmitri Peskov.
Amenințarea Kremlinului după decizia UE de limitare a deplasărilor diplomaţilor ruşi: „Va exista un răspuns”
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie, diagnosticată cu cancer în stadiul patru, a renunțat la chimioterapie și a ales postul cu apă. Cum...
Cancan
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm...
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian...
Adevărul
Momentul viral în care o fetiță de 10 ani și-a salvat fratele care s-a înecat cu mâncare. Reacția mamei: „A...
Playtech
Cum scapi de frunzele din curte, toamna? Nu ai voie să le dai foc
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
Presa din Israel a reacționat, după ce Lisav Eissat a debutat la naționala României
Pro FM
Dua Lipa a furat prim-planul cu picioarele ei perfecte și parcă interminabile. Rochia mini cu paiete a pus-o...
Film Now
George Clooney: Bugetul pentru Ocean’s 14 „tocmai a fost aprobat”. Când încep filmările și cine sunt actorii...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
Pensia bărbaților, cu 1.600 lei mai mare decât a femeilor. Recalcularea a crescut diferența. De ce?
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Michael J. Fox, amintiri din "Back to the Future". Cum a ajuns să joace în film, deși lucra zi și noapte la o...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu