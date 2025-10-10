Austria sprijină extinderea UE în Balcanii de Vest prin vot cu majoritate calificată

Austria sprijină propunerile mai multor state membre ale Uniunii Europene ca deciziile privind extinderea să fie luate prin vot cu majoritate calificată, a declarat vineri ministrul de externe Claudia Plakolm, aflată în vizită în Bosnia şi Herţegovina, în cadrul unui turneu regional în ţările candidate la aderare.

Într-un comunicat emis de ambasada Austriei la Sarajevo, Plakolm afirmă că Viena împărtăşeşte poziţia unor state ca Germania şi Slovenia, dar faţă de care preşedintele croat Zoran Milanovic şi-a exprimat recent opoziţia.

Potrivit ministrului austriac, UE a reacţionat cu lentoare la provocările din Balcanii de Vest, o situaţie pe care alţi actori o exploatează. „Trebuie să insuflăm o nouă viaţă procesului de extindere, iar Austria este pregătită să joace un rol central”, a afirmat ea.

Pentru a accelera procesul de integrare, Austria este gata să sprijine folosirea votului cu majoritate calificată pentru decizii legate de extindere.

Plakolm a amintit că UE a promis să reducă poverile administrative, ea subliniind că aceasta ar trebuie să se aplice nu doar în domeniul economic, ci şi în ce priveşte procedurile de extindere.

În practică, aceasta ar însemna ca nu toate etapele din procesul de extindere să necesite aprobare din partea tuturor celor 27 de state membre. Deciziile ar putea fi luate cu majoritate calificată, în timp ce închiderea capitolelor şi clusterelor, precum şi aderarea propriu-zisă, ar rămâne supuse unanimităţii.

„A proceda astfel ar asigura că procesul rămâne bazat pe merite şi că facem progrese tangibile fără a permite ca probleme bilaterale să umbrească extinderea”, a conchis ministrul de externe austriac.

La un summit recent al Procesului Brdo-Brijuni, preşedintele croat a declarat că astfel de propuneri nu au nici sprijinul său, nici cel al guvernului. „Unanimitatea poate fi schimbată doar prin revizuirea tratatelor fondatoare ale UE. Acesta este un proces complex şi, în opinia mea, o capcană. Unanimitatea este apărarea instinctivă a statelor mici de cele mari care nu ne înţeleg sau nu ne văd”, a explicat Milanovic.

