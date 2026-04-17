Autoritatea spaniolă pentru concurenţă, primele concluzii în legătură cu pana de curent de acum un an. Ce s-a întâmplat în aprilie 2025

Autoritatea spaniolă pentru concurenţă a anunţat vineri deschiderea unor proceduri care ar putea duce la sancţiuni împotriva operatorului reţelei naţionale de energie electrică şi a mai multor companii în legătură cu pana de curent care a lăsat Spania şi Portugalia fără electricitate în aprilie 2025, informează AFP şi Reuters.



Comisia naţională pentru pieţe şi concurenţă (CNMC) a explicat într-un comunicat că a detectat „diverse indicii de încălcări, unele dintre ele persistând pentru perioade lungi de timp, care ar fi putut afecta funcţionarea sistemului electric şi ar putea constitui contravenţii administrative”.



Procedurile vizează operatorul sistemului, Red Electrica Espanola, precum şi companii precum Repsol, Naturgy, Iberdrola şi Endesa.



CNMC a precizat că deschiderea acestor investigaţii, care pot dura între nouă şi optsprezece luni, nu înseamnă că atribuie „originea sau cauza penei de curent companiilor în cauză, având în vedere că incidentul a avut o origine multifactorială”.

Ce s-a întâmplat la 28 aprilie 2025

Incidentul din 28 aprilie 2025 a dus la o pană de curent generalizată la ora 12:33 (ora spaniolă), paralizând întreaga peninsulă şi aruncând-o în haos: fără electricitate, fără internet, fără reţea mobilă, fără semafoare şi fără terminale bancare.



O supratensiune, un fenomen frecvent, dar de data aceasta scăpat de sub control, a fost sursa „cocteilului perfect” de factori adverşi multipli care au provocat pana de curent, potrivit raportului final al unui grup de experţi europeni publicat în martie.



CNMC nu a specificat ce sancţiuni ar putea să suporte companiile.



Directorul CNMC, Cani Fernandez, a declarat anterior că cele mai grave încălcări ar putea duce la amenzi de până la 60 de milioane de euro.

