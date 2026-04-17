Live TV

Autoritatea spaniolă pentru concurenţă, primele concluzii în legătură cu pana de curent de acum un an. Ce s-a întâmplat în aprilie 2025

Data actualizării: Data publicării:
Spania pană curent
Foto: Profimedia
Din articol
Ce s-a întâmplat la 28 aprilie 2025

Autoritatea spaniolă pentru concurenţă a anunţat vineri deschiderea unor proceduri care ar putea duce la sancţiuni împotriva operatorului reţelei naţionale de energie electrică şi a mai multor companii în legătură cu pana de curent care a lăsat Spania şi Portugalia fără electricitate în aprilie 2025, informează AFP şi Reuters.

Comisia naţională pentru pieţe şi concurenţă (CNMC) a explicat într-un comunicat că a detectat „diverse indicii de încălcări, unele dintre ele persistând pentru perioade lungi de timp, care ar fi putut afecta funcţionarea sistemului electric şi ar putea constitui contravenţii administrative”.

Procedurile vizează operatorul sistemului, Red Electrica Espanola, precum şi companii precum Repsol, Naturgy, Iberdrola şi Endesa.

CNMC a precizat că deschiderea acestor investigaţii, care pot dura între nouă şi optsprezece luni, nu înseamnă că atribuie „originea sau cauza penei de curent companiilor în cauză, având în vedere că incidentul a avut o origine multifactorială”.

Incidentul din 28 aprilie 2025 a dus la o pană de curent generalizată la ora 12:33 (ora spaniolă), paralizând întreaga peninsulă şi aruncând-o în haos: fără electricitate, fără internet, fără reţea mobilă, fără semafoare şi fără terminale bancare.

O supratensiune, un fenomen frecvent, dar de data aceasta scăpat de sub control, a fost sursa „cocteilului perfect” de factori adverşi multipli care au provocat pana de curent, potrivit raportului final al unui grup de experţi europeni publicat în martie.

CNMC nu a specificat ce sancţiuni ar putea să suporte companiile.

Directorul CNMC, Cani Fernandez, a declarat anterior că cele mai grave încălcări ar putea duce la amenzi de până la 60 de milioane de euro.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ultimele știri
Două armistiții și redeschiderea Strâmtorii Ormuz: începutul unei noi faze în negocierile cu Iranul
DNSC: Atenţie la mesajele primite din surse necunoscute cu identitatea Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar DNSC
Drifturi periculoase pe străzi din Cluj: șapte șoferi amendați după un eveniment organizat de un creator online
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat...
Fanatik.ro
Care este stadionul din București cel mai ”ieftin” în 2026. Chiria aici e sub 20.000 de euro
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Cine se află în spatele companiei străine interesate de fabrica de armament de la Cugir. Unul din afaceriști...
Adevărul
Mesajul viral al unui influencerițe adresat lui Putin a „atins” milioane de ruși. Kremlinul respinge...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adio, Champions League? Echipa-revelație din Europa, bătută cu 1-2 când nu se aștepta nimeni
Pro FM
Cum arată Delia când renunță la hainele largi. Fanii, impresionați de apariția artistei: „Ești o păpușă!”
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Cine e bărbatul care a lăsat pacienții fără oxigen la Spitalul Pantelimon: s-a întors să fure a doua oară în...
Newsweek
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...