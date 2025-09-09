Live TV

Autoritățile franceze, cu ochii pe finanțarea candidaților de la alegerile municipale. Temeri privind „ingerințe străine”

Data publicării:
cabina vot franta votare
Campania pentru alegerile municipale încă nu a început în Franţa, însă finanţarea candidaţilor este deja supravegheată, Comisia pentru conturi de campanie exprimând îngrijorări în legătură cu „posibile ingerinţe străine” şi „presiunea” traficului de droguri, informează AFP.

Alegerile municipale din Franţa vor avea loc între 15 şi 22 martie 2026.

În „ghidul pentru uzul candidaţilor”, publicat luni, Comisia naţională pentru conturi de campanie şi finanţări politice (CNCCFP) nu se rezumă de a le reaminti candidaţilor regulile, scrie Agerpres.

De la primele pagini ale documentului, un text pe fundal roşu le atrage atenţia asupra „contextului actual de posibile ingerinţe străine”, pentru a-i alerta mai bine „asupra necesităţii de a se proteja de orice risc”.

Este un apel la „vigilenţă” în ceea ce priveşte „orice propunere de ajutor (...) a cărei provenienţă sau intenţii ar putea suscita o îndoială”, inclusiv „fără ştirea lor” prin „practici menite să disimuleze originea străină a fondurilor sau avantajelor” şi „abordări indirecte” prin intermediul unor asociaţii, grupuri de prietenie şi altor „cluburi de reflecţie”.

Acest avertisment inedit este justificat, pentru că „riscurile de ingerinţă străină sunt astăzi mai puternice decât erau înainte”, a explicat preşedintele CNCCFP, Christian Charpy.

Mai puţin decât de o destabilizare masivă de către un stat ostil, el este îngrijorat mai degrabă de „riscuri de ingerinţe comunitare, care ar putea fi susţinute din străinătate”.

Nu neapărat prin liste comunitare, puţin numeroase la precedentele alegeri municipale din 2020. Însă există „comunităţi străine în Franţa care sunt importante şi care pot fi activate pentru diverse raţiuni de ţara lor de origine, în special prin reţelele sociale”.

Charpy s-a declarat de asemenea „îngrijorat de importanţa traficului de droguri în unele cartiere şi de eventuala lui presiune şi influenţă asupra alegerilor”.

Aceasta este o altă formă de ingerinţă, nu neapărat teleghidată din exterior, însă va fi nevoie „de mare atenţie, pentru că traficanţii de droguri sunt foarte organizaţi şi puternici, aceasta este o caracatiţă extrem de eficace”, a subliniat el.

Criza politică din Franța: Ce opțiuni are Emmanuel Macron după demisia premierului Bayrou

Total neașteptat! Ce bea în fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune că arată de 30
