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„Aveam oameni deasupra mea”. Mărturia unui jurnalist El Pais aflat într-unul dintre trenurile implicate în accidentul din Spania

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accident feroviar- spania
Cel puțin 68 de persoane au murit și alte zeci au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri de pasageri de mare viteză, care a avut loc miercuri dimineață în provincia Toledo. Foto: uan Carlos Lucas / Zuma Press / Profimedia
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„A fost foarte șocant. Imediat după coliziune, când echipele de intervenție încă nu ajunseseră, oamenii țipau în interiorul trenului. În vagonul-cafenea, unde mă aflam eu, noi, călătorii, am fost aruncați”, a mărturisit un jurnalist El Pais, care se afla la bordul unuia dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Toledo. Bilanțul coliziunii dintre două trenuri de mare viteză a crescut la cel puțin 68 de morți și zeci de răniți.

Jurnalistul El Pais Antonio Jimenez Barca se afla în trenul AVE cu destinația Sevilla.

„Călătoream în vagonul numărul 1, la coada trenului. La un moment dat, trenul s-a oprit pentru vreo 10 sau 15 minute. Ne-au anunțat că era o problemă de «supraaglomerare pe linie» și m-am ridicat să merg să beau ceva la cafenea, care se afla în vagonul 4. În acel moment a avut loc accidentul. Dintr-odată am simțit ca și cum aș fi fost împins din spate, ca și cum aș fi fost trântit la pământ. 

Mă aflam la intrarea în vagonul-cafenea și m-am trezit la capătul acestuia. M-am lovit îngrozitor la cap. Am simțit că trenul se oprea. Eram plin de sânge. Aveam oameni deasupra mea și erau mulți oameni în jurul meu. Era o persoană care avea brațul rănit și alta cu o altă lovitură la cap. Apoi, noi trei am reușit să ieșim și am ajutat alte persoane să iasă printr-o gaură care se formase în vagon. La ieșire, victimele accidentului s-au împrăștiat și s-au așezat în mijlocul câmpului. Unii dintre cei care se aflau în cafenea erau în stare gravă”, a mărturisit acesta.

Jurnalistul a precizat că, în jurul orei 11 dimineața (n.red - ora locală), medicii aflați la fața locului acordau îngrijiri medicale zecilor de răniți. „Echipajele de poliție luau datele pasagerilor, care se ajutau unii pe alții, încercând să se liniștească”.

Conform descrierii lui Antonio Jimenez Barca, un bărbat complet ud se usca la soare, în timp ce altul era îngrijorat și a afirmat: „Am trei copii”.

La aproximativ 50 de minute distanță de la cele menționate mai sus și la o oră și jumătate de la accident, jurnalistul preciza: „În acest moment suntem într-o mică coadă, pentru că urmează să fim mutați de pe șine. (..) Mi-am pierdut puțin noțiunea timpului”.

Acesta a remarcat faptul că cel mai avariat era primul vagon al AVE: „Era complet distrus”, adăugând că o persoană „stătea așezată pe un fotoliu în mijlocul câmpului. Mi s-a părut că o văd, sincer”.

„Ne-am apucat să ajutăm cât am putut. Cei care aveau cunoștințe medicale au dat o mână de ajutor. Unii se ocupau să facă ordine ca să nu stea în cale, iar majoritatea, cred, s-au izolat.

Acesta este un câmp de migdali, iar oamenii se îndepărtau puțin de tren pentru a-și reveni și a înțelege ce li se întâmplase. Și, pe măsură ce timpul trecea, începeai să-ți dai seama ce se întâmplase.

Imediat ce am simțit lovitura și am văzut că eram teafăr, primul meu reflex a fost să o sun pe soția mea ca să-i spun că sunt bine. Atunci m-am liniștit. Abia după aceea mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Chiar și acum sunt încă mulți polițiști aici, mulți membri ai Gărzii Civile. Sunt încă șocat”, a mai spus el.

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Editor : A.M.G.

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