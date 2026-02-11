„Avem diagnosticul, avem rețeta, dar nu am mers la farmacie”: Eforturile Europei de a-și consolida autonomia expun vechile diviziuni

Liderii UE se pregătesc pentru lupte importante pe teme care variază de la proiecte comune de apărare la reforme economice, în contextul în care eforturile de a reduce dependența Europei de America lui Donald Trump scot la iveală diviziuni profunde între cele 27 de țări ale blocului, notează Politico.

Înaintea unei reuniuni informale a liderilor de joi, axată pe competitivitate, capitalele s-au angajat să dea dovadă de unitate și să traseze o cale către o mai mare autonomie europeană, după ce amenințările președintelui american împotriva Groenlandei au declanșat cea mai gravă criză transatlantică din ultimele decenii.

Însă, în timp ce liderii se pregătesc pentru summit, frontul unit începe deja să se fisureze, iar dezacordurile de lungă durată reapar cu privire la modul în care ambițiile mărețe de „independență strategică” pot fi transformate în acțiuni concrete.

Deși nu se așteaptă ca reuniunea să genereze angajamente obligatorii, aceasta va stabili o orientare politică generală pentru Comisia Europeană, care urmează să elaboreze propuneri înaintea summitului oficial de la sfârșitul lunii martie.

„Toți cei prezenți la masa negocierilor trebuie să facă față momentului adevărului”, a declarat Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, printre membrii căruia se numără cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei, Ursula von der Leyen. Liderii nu ar trebui „să se plângă unii de alții”, ci să-și facă „temele” pentru a se asigura că reformele pot fi finalizate, a adăugat el.

Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat pentru sursa citată înaintea summitului că „Europa are o influență considerabilă. Trebuie doar să rămânem uniți și să luăm decizii... în loc să ne plângem și să ne văităm, trebuie să înțelegem că, prin forță, Europa va avea de fapt o poziție [fermă]”.

Un exemplu flagrant este recentul dezacord dintre puterile UE, Franța și Germania, ai căror lideri s-au ciocnit din cauza refuzului lui Emmanuel Macron de a aproba acordul comercial UE-Mercosur. Într-un interviu publicat marți de mai multe ziare europene, președintele francez a subliniat necesitatea împrumuturilor comune europene pentru finanțarea proiectelor ambițioase din domeniul industrial și al apărării — un apel care a fost prompt respins de Germania.

„Ați văzut probabil interviul cu președintele francez publicat astăzi”, a declarat un înalt oficial al guvernului german, care a dorit să rămână anonim pentru a discuta despre pregătirile sensibile ale summitului. „Considerăm că... acest lucru distrage puțin atenția de la ceea ce este cu adevărat important, și anume faptul că avem o problemă de productivitate”.

Alte capitale s-au grăbit să se alăture. „Este bine că Macron vede necesitatea de a investi în economia viitoare a Europei”, a declarat un diplomat al UE dintr-o țară de dimensiuni medii. Dar, a adăugat diplomatul, o astfel de inițiativă se reduce la „visare cu ochii deschiși”, având în vedere posibilitatea de a cheltui din bugetul pe termen lung al UE.

În interviul său, Macron a amenințat, de asemenea, că va suspenda un program franco-german de dezvoltare în comun a unui tanc de luptă, după o serie de acuzații reciproce privind lipsa de progrese în cadrul unui program comun de avioane de vânătoare. „Vă puteți imagina că, dacă partenerul german ar pune sub semnul întrebării viitorul avionului comun, noi ar trebui să punem sub semnul întrebării și tancul comun”.

Este una dintre zecile de linii de fractură expuse înaintea reuniunii de joi, într-o serie de documente de poziție din capitalele UE. În timp ce Franța pledează pentru politici de tip „Cumpărați produse europene”, care ar acorda prioritate industriilor UE în ceea ce privește subvențiile și contractele de achiziții publice, țările nordice și baltice s-au opus acestei idei într-un document de poziție comun, afirmând că aceasta ar adăuga o complexitate nedorită tocmai în momentul în care Europa încearcă să se dereglementeze.

În același timp, Germania și-a unit forțele cu Italia pentru a respinge inițiativele franceze, promovând în schimb o agendă axată în mare măsură pe dereglementare. Într-un document de discuție comun susținut de Merz și de prim-ministrul italian Giorgia Meloni, aceștia solicită o „frână de urgență” pentru noua legislație a UE, acordând capitalelor dreptul de a împiedica Bruxelles-ul să elaboreze legi care nu le sunt pe plac.

Dar diplomații din alte țări susțin că inițiativa Berlin-Roma pierde din vedere aspectul mai important, și anume că Europa trebuie să se elibereze de dependențele externe. „Simplificarea (dereglementarea) este importantă”, a declarat un al doilea diplomat al UE. „Dar nu poate fi alfa și omega politicii noastre europene. Birocrația nu este totul. Trebuie să ne gândim urgent la lanțurile de aprovizionare și la modul în care putem reduce dependențele noastre”.

Un al treilea diplomat al UE a descris situația fără menajamente: „Avem diagnosticul, avem rețeta, dar nu am mers la farmacie”.

Dacă aceste dezacorduri ies acum la lumină, este pentru că liderii care au evitat mult timp discuțiile dificile despre reformele interne nu mai pot continua să o facă.

Amenințările lui Trump la adresa Groenlandei au declanșat o reevaluare în rândul liderilor în cadrul unei reuniuni extraordinare a Consiliului din ianuarie, la care von der Leyen a declarat că Europa trebuie să urmeze acum calea independenței. Mai mulți diplomați informați cu privire la discuțiile liderilor au descris summitul ca pe un moment decisiv, de la care nu mai era cale de întoarcere.

„Fără creșterea PIB-ului, vom fi foarte vulnerabili la șocurile externe”, a declarat ministrul polonez al Finanțelor, Andrzej Domański. Comisia și alți decidenți politici din UE, a spus el, vor trebui să „se concentreze pe creștere, pe dereglementare și să fie mai ambițioși”, lucru care, potrivit criticilor, a fost prea puțin și prea lent.

Problema este că transformarea acestei retorici în realitate implică costuri politice enorme pentru lideri. Într-adevăr, reformele menite să consolideze piața unică fragmentată a blocului sau să construiască o adevărată capacitate europeană de descurajare sunt în discuție de ani de zile, în unele cazuri chiar de zeci de ani. Liderii au ales de mult să le ignore politicos, deoarece punerea în aplicare a reformelor ar pune în pericol industriile naționale.

De exemplu, propunerea de creare a unei uniuni europene a piețelor de capital.

Ideea de a uni piețele de capital fragmentate ale UE pentru a crea un fond mult mai vast de capital investibil a fost propusă pentru prima dată în urmă cu mai bine de un deceniu și a câștigat sprijinul fostului președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, ca un pas crucial către independență. Însă, de ani de zile, această idee nu a avansat deloc din cauza opoziției din partea Berlinului și Romei, printre alte capitale, care au blocat inițiativa din cauza amenințării pe care o reprezintă pentru băncile regionale.

„Uitați-vă la Uniunea piețelor de capital”, a spus Weber, membru al PPE. „Conceptul și inițiativele sunt pe masa noastră de ani buni”.

Când liderii se vor reuni joi, subiectul principal va fi relația Europei cu administrația Trump.

În ciuda consensului privind necesitatea ca Europa să-și croiască propria cale, mai multe țări nu sunt dispuse să riște să se îndepărteze de Washington – sau să vadă cum companiile lor sunt împiedicate să vândă pe piețele americane – din cauza politicilor protecționiste ale UE. Unii diplomați sugerează că relațiile dintre Bruxelles și Washington ar putea reveni la normal după criza din Groenlanda.

Dar pentru unii lideri, nu există cale de întoarcere la situația de dinainte.

„Când am ieșit din cea mai gravă criză [din Groenlanda], am simțit o ușurare lașă”, a spus Macron. „Există amenințări și intimidări, apoi, dintr-o dată, Washingtonul se retrage și noi credem că totul s-a terminat. Dar să nu credeți asta nici măcar o secundă... în fiecare zi apar noi amenințări”.

Editor : A.M.G.