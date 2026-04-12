„Avem nevoie de o pace adevărată”: Armistițiul de Paște nu reușește să risipească atmosfera sumbră din Ucraina devastată de război

refugiati ucraineni in romania
Refugiați ucraineni. Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
Armistițiul pentru Paștele ortodox, convenit de Rusia și Ucraina, a intrat în vigoare sâmbătă după-amiază, dar 38 de minute mai târziu s-au auzit sirenele de raid aerian în Harkov, în nord-estul Ucrainei. Până la mijlocul dimineții de duminică de Paște, în timp ce familiile din toată țara se duceau la biserică, armata ucraineană înregistrase peste 2.000 de încălcări ale înțelegerii de pace de-a lungul liniei frontului, dar nu s-au înregistrat atacuri cu rachete de lungă distanță sau cu drone. Armata rusă a comunicat un număr similar, arată BBC într-un reportaj.

Pauza în luptă trebuia să dureze până luni, pentru a oferi oamenilor o odihnă mult necesară, la mai bine de patru ani de la lansarea invaziei pe scară largă de către Rusia.

„Paștele ar trebui să fie un moment de siguranță, un moment de pace”, a scris președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe X la scurt timp după începerea armistițiului, avertizând că forțele ucrainene vor răspunde „strict pe măsură” la orice acțiuni întreprinse de Moscova.

Însă așteptările și încrederea erau foarte scăzute.

„Îi crezi?”

Cu puțin înainte de ora 16:00, la care urma să înceapă armistițiul, oamenii au adus la Biserica Sfântul Ioan Teologul coșuri pline cu prăjituri de Paște glazurate, ouă vopsite și cârnați, pentru a le binecuvânta. Au format un șir în jurul clădirii pentru a fi stropiți cu apă sfințită de către preotul paroh.

Slujba se ține tradițional chiar înainte de miezul nopții, cu o procesiune în jurul bisericii, dar anul acesta a avut loc la mijlocul după-amiezii din cauza stării de urgență.

„Îi crezi?”, a vrut să știe părintele Viktor, când reporterul BBC l-a întrebat despre semnificația unui armistițiu rusesc.

Biserica Sfântul Ioan a fost avariată la începutul războiului pe scară largă, iar ferestrele de pe una dintre laturi sunt încă acoperite cu scânduri. O enoriașă mărturisește:

Poate va fi o pauză. Dar apoi Rusia va lansa atacuri și mai intense. Am mai văzut asta înainte

La un poligon militar situat la aproximativ 19 km de granița cu Rusia, membrii unității de drone de atac „Yasni Ochi”, parte a Corpului Khartia, își petrec weekendul testând echipament nou destinat frontului. Ei încarcă noile drone kamikaze cu exploziv, apoi exersează atacul asupra țintelor.

Comandantul lor, Heorhiy, le-a ordonat trupelor să rămână pe poziții pe durata armistițiului de 32 de ore, cu excepția cazului în care sunt atacați. Dar el este sigur că acest lucru se va întâmpla.

Rusia spune una, apoi face alta. Așa că trebuie să fii pregătit

Între timp, cei aflați în rotație au trimis prietenilor lor de pe front, cu ajutorul dronelor, prăjituri de Paște și vin fără alcool.

„Avem nevoie de adevărate negocieri de pace”

Satul pe care unitatea îl folosește pentru antrenament a fost ocupat în 2022 de forțele ruse, apoi recucerit de Ucraina. Casele din jur au fost lăsate în ruine.

Nimeni nu mai vorbește serios despre restituirea unor vaste teritorii, cum ar fi regiunea Donbas, situată chiar la sud de aici. Însă Heorhiy consideră că Ucraina nu-și poate permite să înceteze luptele până când nu va putea cere condiții mai bune în cadrul negocierilor cu Rusia.

„Avem nevoie de adevărate negocieri de pace”, spune comandantul.

El a fost încurajat de faptul că, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, țările au apelat la Ucraina pentru tehnologia și expertiza în domeniul dronelor, pe care aceasta le poate oferi din belșug.

Dar procesul de pace, lansat de SUA, s-a blocat de atunci, trimișii președintelui Donald Trump fiind redirecționați către propriul lor război cu Iranul.
Ucraina continuă să facă presiuni pentru garanții solide de securitate din partea aliaților săi: mai precis, ce ar face SUA dacă Rusia ar invada din nou în viitor.

„Nu este alegerea noastră. Nu-mi place războiul, băieților mei nu le place. Aveam o viață civilă bună”, spune Heorhiy. „Acum facem ce trebuie să facem.”

Spre Harkov, șoseaua de centură este acum acoperită cu plase. Acestea sunt menite să prindă și să încurce dronele rusești, împiedicându-le să lovească vehiculele de dedesubt. Dar nu prea există nimic care să împiedice rachetele să se prăbușească peste casele oamenilor de aici. Rusia este atât de aproape, încât apărarea antiaeriană abia are timp să reacționeze, remarcă jurnaliștii BBC.

„Nu este alegerea noastră. Nu-mi place războiul”

Într-o suburbie, mai multe blocuri de cinci etaje au fost făcute bucăți. Altele din jur sunt baricadate și nelocuibile.

Luna trecută, 11 persoane au fost ucise când o rachetă a lovit în zori și a distrus o secțiune întreagă a clădirii lor. Printre ruine, mai există un covor roșu fixat ferm de peretele unei camere de zi. Pe pământ, în apropiere, se află fotografii ale a doi dintre cei morți.

Vecina lor, Olha, s-a adăpostit în acea noapte într-un hol împreună cu mama ei în vârstă.

Acest armistițiu durează doar o zi și jumătate. Dar măcar putem să ne odihnim puțin, pentru că aici te aștepți să mori în orice clipă. Ne dorim cu adevărat pacea. Nu pentru o zi și jumătate. Pentru totdeauna

Cu lacrimi de furie, în tăcere, spune că ultima fâșie din regiunea Donețk care se află încă în mâinile ucrainene nu merită viețile atâtor oameni.

„Au fost copii uciși în acel atac, oameni minunați. Se va opri vreodată?”, vrea să știe ea.

Zelenski s-a oferit să transforme această armistițiu temporar, oricât de imperfect ar fi, într-un armistițiu durabil, pentru a continua apoi negocierile cu Rusia în vederea asigurării unei păci durabile. Dar Kremlinul a respins deja această propunere, afirmând că atacurile sale vor fi reluate în totalitate luni.

