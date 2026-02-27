Live TV

„Avem o şansă”. Volodimir Zelenski crede că războiul din Ucraina s-ar putea încheia înainte de alegerile intermediare din SUA

Data actualizării: Data publicării:
zelenski-scaled
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Reuters

În cadrul unui interviu acordat Sky News, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că este gata să se întâlnească cu  Vladimir Putin pentru discuţii şi vede o oportunitate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de alegerile intermediare din SUA din noiembrie.

El a afirmat că SUA au puterea de a pune capăt războiului, dar trebuie să pună o presiune mai mare asupra Moscovei. „Statele Unite sunt chiar mai puternice decât cred ele însele. Şi eu chiar cred asta. Ele pot exercita o presiune reală asupra lui Putin. Ele pot opri acest război”, a subliniat liderul de la Kiev.

El a îndemnat administraţia de la Washington să înăsprească sancţiunile împotriva familiilor liderilor ruşi şi să furnizeze Ucrainei arme mai performante, argumentând că numai o presiune mai mare ar forţa Moscova să ia în serios negocierile.

Întrebat cât de aproape este Ucraina de pace, el a spus că există o fereastră de oportunitate între momentul actual şi alegerile americane din noiembrie de la jumătatea mandatului prezidenţial.

„Acum cred că avem o şansă. Între noi fie vorba, ceea ce cred cu adevărat despre anul viitor depinde de aceste luni, dacă vom avea şansa să încheiem războiul înainte de toamnă. Înainte de alegerile importante şi influente din Statele Unite. Dacă va fi posibil să se ajungă la pace, vom avea, acum avem această fereastră”, a spus Zelenski.

El a recunoscut că relaţiile cu președintele american Donald Trump sunt dificile, dar a subliniat că relaţiile Ucrainei depăşesc nivelul de „personalităţi”.

Întrebat dacă Ucraina poate câştiga războiul, răspunsul său a fost ambiguu, notează Sky News. 

„Depinde ce înţeleg oamenii prin a câştiga. Şi, într-adevăr, este foarte dificil să vorbim despre teritorii. În primul rând, este foarte dificil să recuperăm toate teritoriile în prezent. Şi ar fi prea multe pierderi de vieţi omeneşti... Dar ceea ce este bine este că nici Rusia nu poate face acest lucru pe câmpul de luptă. De aceea ei nu câştigă şi noi nu pierdem”.

Referitor la predarea oraşelor fortificate Sloviansk şi Kramatorsk, Zelenski a fost categoric – aceasta ar fi o linie roşie. 

„Este teritoriul nostru şi sună incredibil de ciudat de ce ar trebui să ne retragem de pe pământul nostru? (...) Dacă ar fi să ne retragem din acest teritoriu, aşa cum aţi spus, de exemplu, din Sloviansk, chiar în acest moment, 200.000 de oameni care se află acolo vor fi ocupaţi de ruşi. Sunt gata aceşti oameni să devină ruşi? Şi dacă nu o vor face, îi vor ucide sau îi vor trimite pe front sau în închisoare”, a arătat liderul ucrainean.

Citește și:

Kirilo Budanov susține că Ucraina nu va accepta concesii teritoriale: „Să creăm condiții care să ducă la dispariția Rusiei ca imperiu”

„Dacă se oprește, se prăbușește”. Premierul unui stat NATO care are graniță cu Rusia explică de ce Putin nu vrea să încheie războiul

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile sua si cuba
1
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
firma anaf la intrarea in institutie
2
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
3
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o...
Starlink elon musk
4
Ce s-a întâmplat după ce Elon Musk a deconectat armata rusă de la rețeaua Starlink
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
5
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea...
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
Digi Sport
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0851395992
Kirilo Budanov susține că Ucraina nu va accepta concesii teritoriale: „Să creăm condiții care să ducă la dispariția Rusiei ca imperiu”
cuba
Havana, sub blocadă americană. Ambasadorul Cubei în România: „Vor să ne îngenuncheze, de aceea pun multă presiune”
Silhouette of the Russian president Vladimir Putin in profile against a cracked Ukrainian flag and rubble, symbolizing political tension, conflict
„Dacă se oprește, se prăbușește”. Premierul unui stat NATO care are graniță cu Rusia explică de ce Putin nu vrea să încheie războiul
USA vs Iran
Iranul a respins condițiile empirice impuse de SUA pentru a evita războiul (WSJ)
Zohran Mamdani și Donald Trump
O studentă reţinută de ICE a fost eliberată după ce primarul New York-ului a venit la Casa Albă şi a avut o întrevedere cu Trump
Recomandările redacţiei
ambasadori flori
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus...
peisaj de primavara
Cum se anunță vremea în țară și în București în weekend, la debutul...
Ursula von der Leyen.
Comisia Europeană aplică provizoriu acordul comercial cu Mercosur, în...
ilie bolojan guvern
DOCUMENT. Varianta finală a proiectului care reduce unele taxe...
Ultimele știri
S-au tras la sorți optimile Europa League. Meci de foc pentru Ionuț Radu. Tabloul complet al meciurilor
„Criminal de război sionist”. Statuia lui Winston Churchill din Londra a fost vandalizată: un bărbat a fost arestat
O asistentă de 23 de ani a murit în clinica din Constanța unde lucra. Poliția a deschis dosar penal
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mama acestei frumuseți nu se lasă până nu-i verifică fiecare pretendent: "O scot din minți, dar nu vreau să...
Cancan
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două...
Fanatik.ro
La 29 de ani, rivala Soranei Cîrstea uimește pe toată lumea
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Cum i-a salvat Marius Șumudică pe Titi Teașcă și Ion Crăciunescu de furia minerilor: „Erau răi. Puteau să-i...
Adevărul
Bulgării uriași de aur din Apuseni, irezistibili pentru mineri. Femeia care a ascuns aproape un kilogram de...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Părinții care au călătorit cu fiica lor în 17 țări înainte ca ea să împlinească un an. „Cu cât începi mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Irina Deleanu s-a săturat și pleacă din România: "Am fost jignită în fel și chip! Totul are o limită"
Pro FM
Pink, reacție după presa americană i-a pus divorțul pe prima pagină: „Le spuneți voi și copiilor noștri?”
Film Now
Când ar putea începe filmările la viitoarea peliculă cu James Bond. Noul favorit pentru rolul agentului 007
Adevarul
Cine este Vlad Marinescu, actorul reținut în ancheta care vizează clubul „The Buddhist” din Capitală, într-un...
Newsweek
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...