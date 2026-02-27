„Avem o şansă”. Volodimir Zelenski crede că războiul din Ucraina s-ar putea încheia înainte de alegerile intermediare din SUA

În cadrul unui interviu acordat Sky News, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că este gata să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru discuţii şi vede o oportunitate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de alegerile intermediare din SUA din noiembrie.

El a afirmat că SUA au puterea de a pune capăt războiului, dar trebuie să pună o presiune mai mare asupra Moscovei. „Statele Unite sunt chiar mai puternice decât cred ele însele. Şi eu chiar cred asta. Ele pot exercita o presiune reală asupra lui Putin. Ele pot opri acest război”, a subliniat liderul de la Kiev.

El a îndemnat administraţia de la Washington să înăsprească sancţiunile împotriva familiilor liderilor ruşi şi să furnizeze Ucrainei arme mai performante, argumentând că numai o presiune mai mare ar forţa Moscova să ia în serios negocierile.

Întrebat cât de aproape este Ucraina de pace, el a spus că există o fereastră de oportunitate între momentul actual şi alegerile americane din noiembrie de la jumătatea mandatului prezidenţial.

„Acum cred că avem o şansă. Între noi fie vorba, ceea ce cred cu adevărat despre anul viitor depinde de aceste luni, dacă vom avea şansa să încheiem războiul înainte de toamnă. Înainte de alegerile importante şi influente din Statele Unite. Dacă va fi posibil să se ajungă la pace, vom avea, acum avem această fereastră”, a spus Zelenski.

El a recunoscut că relaţiile cu președintele american Donald Trump sunt dificile, dar a subliniat că relaţiile Ucrainei depăşesc nivelul de „personalităţi”.

Întrebat dacă Ucraina poate câştiga războiul, răspunsul său a fost ambiguu, notează Sky News.

„Depinde ce înţeleg oamenii prin a câştiga. Şi, într-adevăr, este foarte dificil să vorbim despre teritorii. În primul rând, este foarte dificil să recuperăm toate teritoriile în prezent. Şi ar fi prea multe pierderi de vieţi omeneşti... Dar ceea ce este bine este că nici Rusia nu poate face acest lucru pe câmpul de luptă. De aceea ei nu câştigă şi noi nu pierdem”.

Referitor la predarea oraşelor fortificate Sloviansk şi Kramatorsk, Zelenski a fost categoric – aceasta ar fi o linie roşie.

„Este teritoriul nostru şi sună incredibil de ciudat de ce ar trebui să ne retragem de pe pământul nostru? (...) Dacă ar fi să ne retragem din acest teritoriu, aşa cum aţi spus, de exemplu, din Sloviansk, chiar în acest moment, 200.000 de oameni care se află acolo vor fi ocupaţi de ruşi. Sunt gata aceşti oameni să devină ruşi? Şi dacă nu o vor face, îi vor ucide sau îi vor trimite pe front sau în închisoare”, a arătat liderul ucrainean.

Editor : A.M.G.