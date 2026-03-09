Live TV

Video Avertisment de la Bruxelles: UE are resurse energetice, dar „costurile sunt problema”. Barilul de petrol ar putea urca la 150 de dolari

Industrial gas storage tank. LNG or liquefied natural gas storage tank. Energy price crisis. Gas tank in petroleum refinery. Energy crisis. Natural gas storage industry and global market consumption.
Foto: Profimedia Images

Statele membre UE au suficiente stocuri de petrol şi gaze, în pofida perturbării lanţurilor de aprovizionare în urma războiului din Orientul Mijlociu, a anunţat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, transmite Reuters, citată de Agerpres.

„Suntem mult mai puţin preocupaţi de securitatea aprovizionării decât suntem de preţurile ridicate la energie”, le-a spus jurnaliştilor Anna-Kaisa Itkonen, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Oficialul a adăugat că statele membre UE deţin stocuri de petrol sau echivalenţi care să acopere 90 de zile de consum şi nu există semne ale unei situaţii de urgenţă.

Itkonen a confirmat că la reuniunea de luni a Grupului statelor puternic industrializate (G7) se discută scoaterea de petrol din rezervele de urgenţă.

Trei ţări din G7, inclusiv SUA, şi-au exprimat până acum sprijinul pentru această idee, scrie FT citând surse, şi adaugă că miniştrii şi directorul executiv al AIE, Fatih Birol, vor organiza o conferinţă telefonică pentru a discuta despre impactul războiului din Iran.

În Ungaria vânzarea de combustibil a fost deja limitată la 30 de litri per cumpărător. Guvernul Serbiei, în schimb, a interzis exportul de petrol și produse derivate până pe 19 martie, când va reevalua situația. 

Directorul general al FMI leagă direct escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu de creșterea prețului pentru carburanți. „O creștere de 10% a prețului petrolului ar duce la o majorare de 40 de puncte de bază a inflației globale”, a spus Kristalina Georgieva. Directoarea FMI a avut un mesaj și pentru liderii internaționali- să anticipeze scenarii extreme și să fie pregătiți înainte ca acestea să devină realitate.

Un analist intervievat de Reuters este și mai pesimist. „Se conturează un șoc energetic global, similar celui din anii 1970”, spune acesta. Prețul petrolului ar putea ajunge chiar până la 150 de dolari pe Baril, se teme un CEO Australian.

Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat luni dimineaţă la peste 119 dolari, cel mai ridicat nivel din iulie 2022, pe fondul temerilor investitorilor că prelungirea războiului din Orientul Mijlociu ar putea perturba sever pieţele energetice şi afecta creşterea economiei mondiale.

