Avertisment de la Kiev: Andrii Sîbiga, iritat de exercițiile de mobilizare din Belarus. „O tactică de intimidare față de țările vecine”

Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiga, a îndemnat comunitatea internațională să rămână vigilentă în contextul „exercițiilor de mobilizare” care se desfășoară în prezent în regiunea Grodno din Belarus, conform European Pravda.

Sîbiga a menționat că biroul de recrutare din districtul Ashmyany convoacă aproximativ 2.000 de recruți în perioada 20 iunie - 2 iulie și amenajează puncte de adunare preliminare. Deși clasificate oficial drept o verificare de rutină a datelor, aceste acțiuni reprezintă o „tactică de intimidare față de statele vecine”, a afirmat ministrul ucrainean.

„Conducerea belarusă nu dă semne că ar intenționa să reducă tensiunile. Dimpotrivă, Minsk își intensifică prezența militară în apropierea granițelor Ucrainei și ale țărilor NATO. Această strategie este în concordanță cu interesele Kremlinului, recurgând la șantaj politic care contrazice în mod direct declarațiile publice ale conducerii belaruse privind pacea”, a scris Sîbiga pe X.

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El a adăugat că Ucraina continuă să monitorizeze îndeaproape acțiunile Belarusului, își reiterează avertismentele adresate Minskului împotriva implicării tot mai profunde în agresiunea rusă și solicită comunității internaționale să intensifice presiunea asupra regimului lui Alexander Lukașenko.

Pe 19 iunie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat că Belarusul trebuie să demonteze echipamentele de retransmisie a semnalului utilizate pentru a ghida atacurile cu drone rusești împotriva orașelor ucrainene.

Zelenski a declarat ulterior că Ucraina are cunoștință de patru astfel de repetoare de semnal care au fost instalate în regiunile Gomel și Brest din Belarus. El i-a acordat liderului belarus Alexander Lukașenko o săptămână pentru a le îndepărta, în caz contrar Ucraina va face acest lucru singură.

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Editor : C.A.