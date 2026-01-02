Live TV

Avertisment de la Kiev: Şanse „zero” de încetare a războiului în 2026. Proiecțiile unui fost oficial din echipa lui Zelenski

Data publicării:
Minister of Foreign Affairs of Ukraine Dmytro Kuleba
Dmitro Kuleba a renunțat la diplomație și a cerut sisteme de apărare antiaeriană pe un ton mai mult decât direct. Foto: Profimedia

Fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmîtro Kuleba, consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, iar şansele ca până la sfârşitul iernii să se ajungă la un armistiţiu sunt nule, relatează UNIAN, care citează un interviu pe care fostul şef al diplomaţiei l-a publicat pe canalul său de YouTube.

„Trebuie să facem diferenţa între sfârşitul războiului şi armistiţiu. Armistiţiul nu va însemna încă sfârşitul războiului. Cred că până la sfârşitul iernii nu va exista un acord de încetare a focului. Vor fi multe mişcări, declaraţii, summituri, informaţii despre faptul că „în curând” se va ajunge la un acord, dar acordul, ca atare, nu va avea loc”, este convingerea pe care o are Kuleba.

El a precizat că un astfel de acord nu va exista din cauza Federaţiei Ruse. „Pentru că acum ei distrug în mod intenţionat, distrug sistemul nostru energetic, bombardează oraşele pentru a ne transforma viaţa într-un coşmar. Şi vor să distrugă pe cât posibil voinţa ucrainienilor de a rezista, de a lupta. Vor să avanseze cât mai mult pe front şi cred că, undeva la sfârşitul lunii februarie, vom asista la o intensificare a discuţiilor cu privire la acord", a declarat Kuleba.

În acelaşi timp, posibilitatea unei încetări a focului după luna februarie va depinde, în opinia sa, de modul în care Ucraina va reuşi să treacă peste aceste două luni de iarnă. „În special, de starea în care se vor afla Ucraina, Rusia şi partenerii noştri occidentali”, a punctat Kuleba.

Totuşi, fostul ministru de externe consideră că există şanse pentru o încetare a focului în 2026, dar aceste şanse vor începe să se contureze abia după sfârşitul iernii, în cazul în care Ucraina va ieşi din conflict cu voinţa de a continua lupta, iar ruşii vor înţelege că nu sunt capabili să-i înfrângă pe ucraineni, chiar şi după crearea unor condiţii de trai îngrozitoare în Ucraina pe durata iernii.

„În ceea ce priveşte încetarea războiului ca atare, din păcate, războiul din 2026 nu se va încheia... Războiul se va încheia atunci când Putin va fi nevoit să accepte faptul că Ucraina este un obiectiv imposibil pentru el, adică obiectivul de a readuce Ucraina sub controlul Rusiei, şi că Ucraina are dreptul să existe ca ţară independentă, suverană şi europeană”, a subliniat Dmîtro Kuleba.

„Şansele de încetare a focului până la sfârşitul iernii sunt zero, după iarnă – mici, dar există. Şansele de încetare a războiului în general în 2026 le evaluez, de asemenea, ca fiind zero”, a subliniat Kuleba.

Martorii au avut dreptate! Au apărut imaginile: ce s-a întâmplat chiar înainte de izbucnirea incendiului din Elveția
