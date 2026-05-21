Avertisment de la Varșovia: Rusia poate devia dronele ucrainene. „Kievul trebuie să acţioneze foarte precis”

Drone momeală
Utilizarea dronelor-momeală pentru a deruta scutul antidronă pe mai multe niveluri al Ucrainei a devenit o tactică obișnuită în atacurile rusești. Foto: Facebook/Serhii „Flash” Beskrestnov

Ucraina trebuie să acţioneze foarte precis atunci când utilizează drone pentru a evita ca Rusia să interfereze cu traiectoria lor de zbor, a declarat joi ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, în urma unei serii de încălcări ale spaţiului aerian în statele baltice, relatează Reuters.

Ucraina trebuie să fie mai precisă aici, desigur, pentru a evita să dea naştere la provocări ruseşti, a afirmat Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în capitala Estoniei, Tallin. Teritoriile noastre... nu ar trebui încălcate, nu ar trebui să existe nicio ameninţare, a spus el.

Forţele armate ale Letoniei au anunţat joi că cel puţin o dronă a pătruns în spaţiul aerian al ţării, iar avioane de vânătoare ale NATO au fost ridicate de la sol pentru a combate ameninţarea, cel mai recent incidente de securitate dintr-o întreagă serie de acest gen în regiunea baltică.

Ucraina şi-a intensificat în ultimele luni atacurile cu drone cu rază lungă de acţiune asupra Rusiei, inclusiv prin Marea Baltică, iar mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spaţiul aerian al unor state membre NATO - Finlanda, Letonia, Lituania şi Estonia.

Confirmăm că există cel puţin o aeronavă fără pilot în spaţiul aerian al Letoniei, au transmis Forţele armate letone pe platforma X.

S-a confirmat că o dronă a intrat în Letonia dinspre Belarus, dar nu se cunoaşte locul în care aparatul s-ar afla în prezent, a declarat un purtător de cuvânt al armatei la postul televiziunii letone.

Guvernul leton a demisionat săptămâna trecută din cauza modului în care a gestionat incursiunile de acest tip, discuţii având loc la ora actuală pentru numirea unui nou cabinet.

Potrivit unui comunicat, forţele armate le-au transmis locuitorilor din estul Letoniei, la graniţa cu Rusia şi Belarus, să se pună la adăpost până la o nouă notificare. 

