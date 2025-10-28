Papa Leon al XIV-lea s-a rugat pentru pace, marţi, la Colosseumul din Roma, solicitând încetarea conflictelor la nivel mondial, transmit agenţia ANSA şi Vatican News. „Gata cu războaiele!” a fost apelul lansat de papa Leon al XIV-lea la ceremonia de închidere a Întâlnirii inter-religioase „Religii şi culturi în dialog”, organizată la Roma de Comunitatea Sant'Egidio.

„Lumea este însetată de pace: are nevoie de o epocă adevărată şi solidă a reconcilierii, care să pună capăt opresiunii, manifestărilor de forţă şi indiferenţei în faţa dreptăţii. Gata cu războaiele, cu grămezile dureroase de morţi, de distrugeri, de exiluri”, a spus papa la ceremonia de la Colosseum, la care au participat şi lideri ai altor confesiuni creştine.



„Rugăciunea este o mare forţă pentru reconciliere. Cei care nu se roagă abuzează de religie, chiar până la a ucide. Rugăciunea este o mişcare a spiritului, o deschidere a inimii. Fără cuvinte strigate, fără comportamente ostentative, fără sloganuri religioase folosite împotriva creaturilor lui Dumnezeu. Avem credinţa că rugăciunea schimbă istoria popoarelor”, a subliniat liderul de la Vatican.



„Fie ca locurile de rugăciune să fie lăcaşuri de întâlnire, sanctuare de reconciliere, oaze de pace”, a spus papa.



„Cultura reconcilierii va învinge actuala globalizare a neputinţei, care pare să ne spună că o altă istorie este imposibilă. Da, dialogul, negocierea şi cooperarea pot aborda şi rezolva tensiunile care apar în situaţiile de conflict. Trebuie s-o facă! Locurile şi oamenii care trebuie să facă acest lucru, există. A pune capăt războiului este datoria urgentă a tuturor responsabililor politici înaintea lui Dumnezeu. Pacea este prioritatea oricărei politici. Dumnezeu îi va trage la răspundere pe cei care nu au căutat pacea sau au instigat tensiuni şi conflicte, în toate zilele, lunile şi anii de război”, a continuat papa Leon al XIV-lea.



„Acesta este apelul pe care noi, liderii religioşi, îl adresăm din toată inima guvernanţilor. Suntem ecoul dorinţei de pace a oamenilor. Vorbim în numele celor care nu sunt auziţi şi nu au glas. Trebuie să îndrăznim să căutăm pacea! Şi, dacă lumea va fi surdă la acest apel, suntem siguri că Dumnezeu va auzi rugăciunile noastre şi plânsetul atâtor oameni care suferă. Pentru că Dumnezeu doreşte o lume fără război. El ne va elibera de acest rău!”, a încheiat suveranul pontif.



Papa Leon al XIV-lea s-a rugat pentru pace la Colosseum alături de alte confesiuni creştine, la încheierea celei de-a 39-a ediţii a Întâlniri internaţionale a religiilor şi culturilor în dialog, organizată la Roma de Comunitatea Sant'Egidio, cu tema „A îndrăzni la pace”.

