Live TV

Avertisment din Estonia: Rusia plănuiește o consolidare militară pentru a schimba echilibrul de putere în Europa

Data publicării:
armata rusia
Armată Rusia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Rusia nu are intenția de a lansa un atac militar asupra vreunui stat NATO în acest an sau în anul viitor, dar se grăbește să-și reconstruiască forțele pe măsură ce Europa își intensifică reînarmarea, a transmis marți serviciul de informații externe al Estoniei în raportul său anual, conform Reuters.

Membru NATO, care se învecinează cu Rusia, Estonia a fost unul dintre cei mai aspri critici ai Moscovei și un puternic susținător al Ucrainei.

„(Europa) trebuie să investească în apărare și securitate internă, astfel încât... în viitor Rusia să ajungă la concluzia că nu are nicio șansă împotriva țărilor NATO”, a declarat reporterilor șeful serviciului, Kaupo Rosin.

„Vedem că liderii ruși sunt foarte îngrijorați de... reînarmarea Europei, ei considerând că Europa ar putea fi capabilă să întreprindă acțiuni militare independente împotriva Rusiei în doi-trei ani”, a declarat Rosin. Obiectivul Rusiei în prezent este să „întârzie și să împiedice” acest lucru, a adăugat el.

Producția de muniție se extinde atât de rapid încât Rusia va putea să stocheze provizii pentru războaie viitoare, continuând în același timp să lupte în Ucraina, a declarat serviciul de informații.

Orice atac rus asupra Estoniei ar implica drone „pe uscat, în aer și pe mare, simultan pe întreg teritoriul Estoniei”, a adăugat acesta.

Serviciile secrete estoniene au declarat că Kremlinul continuă să considere SUA drept principalul său adversar global, în timp ce se preface că este dispus să coopereze pentru a obține ridicarea sancțiunilor americane.

„Această schimbare a rezultat din ambiția Kremlinului de a exploata noua administrație americană pentru a restabili relațiile bilaterale și a urmări o soluție care să oficializeze înfrângerea Ucrainei”, se arată în raport.

„În ciuda acestei dezghețări iluzorii, obiectivele Rusiei rămân neschimbate: aceasta urmărește să marginalizeze Statele Unite și NATO și să remodeleze arhitectura de securitate a Europei în conformitate cu viziunea Moscovei”, se arată în raport.

Potrivit raportului, China vede în Rusia un aliat util pentru marginalizarea Occidentului și o sursă de energie în cazul în care un conflict cu Taiwanul ar duce la sancțiuni sau la un blocaj maritim. Cele două țări colaborează în domeniul cercetării tehnologice militare.

„Orice concesii făcute Rusiei ar alimenta, de fapt, și ambițiile globale ale Chinei”, se arată în raport.

Citește și:

Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de pace nu este posibil”

Rusia ar putea ataca „un vecin” în șase luni de la un posibil armistițiu în Ucraina, avertizează raportul Conferinței de la Munchen

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
2
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
3
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
o strada cu masini parcate din capitala dupa ninsoare
4
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt. Când revenim la...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
5
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Digi Sport
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Avioane NATO
SUA vor ceda două posturi de comandă NATO europenilor, parte a schimbării echilibrului alianței. Posturi primite la schimb de americani
vehicul Hongqi - fiji - china
„O limuzină gratuită este greu de refuzat”: cum stimulează diplomația pe patru roți politica în Pacific. „Panouri publicitare mobile”
orașul Bor din Serbia și exploatarea minieră din apropiere
Orașul din Europa „înghițit” de un imperiu minier deținut de China. Zăcăminte uriașe de cupru și aur au ajuns în mâinile Beijingului
NDQwJmhhc2g9ZmZiMTFjNmU1YTQ2MDZmMTA3YmRiYzMwZDI4MDZiNzA=.thumb (1)
Rusia ar putea ataca „un vecin” în șase luni de la un posibil armistițiu în Ucraina, avertizează raportul Conferinței de la Munchen
groenlanda santinela artica nato
NATO ar putea lansa în curând misiunea „Santinela Artică”. Alianța vrea să-și întărească prezența în Nord
Recomandările redacţiei
N17 PARLAMENT GREVA PRIMARII BOLOJAN GRINDEANU VO 100226_02683
Grevă în peste 1.500 de primării, tensiuni la întâlnirea cu Bolojan...
BUCURESTI - PARLAMENT - MOTIUNE DE CENZURA - 14 IUL 2025
Grindeanu: Dacă nu ești dintr-o localitate binecuvântată de miliarde...
Emmanuel Macron
Macron vrea ca dialogul cu Putin să fie „bine organizat” cu...
ilie bolojan
Premierul Ilie Bolojan: Lucrurile în administraţia locală şi centrală...
Ultimele știri
România este inclusă în rândul statelor „cu democrații fragile” din punct de vedere al percepției asupra corupției
Problema demografică a României: decesele au fost de aproape două ori mai multe decât nașterile, în decembrie 2025
Mihai Călin: „Nu faci un rol doar la repetiții. Dacă vezi pe cineva care vorbește singur, ori are probleme psihice, ori este actor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine sunt tinerii care s-au căsătorit cu adevărat în timpul show-ului lui Bad Bunny de la Super Bowl. Îl...
Cancan
Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță
Fanatik.ro
De ce au căzut cele două transferuri de la FCSB! Gigi Becali a spus totul: “Cum să dăm banii înainte de...
editiadedimineata.ro
Din 100 de jurnaliști care sunt victime ale deepfake-urilor, 74 sunt femei
Fanatik.ro
Instituțiile statului cu cei mai mulți bani în conturi. Autoritatea care a câștigat cel mai mult din dobânzi...
Adevărul
Afacerea Podkarpaska: scandalul de trafic sexual care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
James Cameron, episod incredibil la începutul carierei. I s-a cerut să distribuie cocaină echipei de pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la...
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Misterele cutremurătoare ale bijuteriei ucigașe. Bizarul destin al ametistului Delhi care a băgat în sperieți...
Newsweek
În ce ordine intră joi pensia pe card în funcție de banca unde ai contul? Care pensionari pot lua mai puțin?
Digi FM
De ce nu a luat Bad Bunny niciun ban pentru spectacolul din pauza Super Bowl 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Moment nostalgic la Super Bowl 2026. Justin Bieber și Ludacris s-au îmbrățișat pe scenă, la 16 ani de la...