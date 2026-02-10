Avertisment din Estonia: Rusia plănuiește o consolidare militară pentru a schimba echilibrul de putere în Europa

Rusia nu are intenția de a lansa un atac militar asupra vreunui stat NATO în acest an sau în anul viitor, dar se grăbește să-și reconstruiască forțele pe măsură ce Europa își intensifică reînarmarea, a transmis marți serviciul de informații externe al Estoniei în raportul său anual, conform Reuters.

Membru NATO, care se învecinează cu Rusia, Estonia a fost unul dintre cei mai aspri critici ai Moscovei și un puternic susținător al Ucrainei.

„(Europa) trebuie să investească în apărare și securitate internă, astfel încât... în viitor Rusia să ajungă la concluzia că nu are nicio șansă împotriva țărilor NATO”, a declarat reporterilor șeful serviciului, Kaupo Rosin.

„Vedem că liderii ruși sunt foarte îngrijorați de... reînarmarea Europei, ei considerând că Europa ar putea fi capabilă să întreprindă acțiuni militare independente împotriva Rusiei în doi-trei ani”, a declarat Rosin. Obiectivul Rusiei în prezent este să „întârzie și să împiedice” acest lucru, a adăugat el.

Producția de muniție se extinde atât de rapid încât Rusia va putea să stocheze provizii pentru războaie viitoare, continuând în același timp să lupte în Ucraina, a declarat serviciul de informații.

Orice atac rus asupra Estoniei ar implica drone „pe uscat, în aer și pe mare, simultan pe întreg teritoriul Estoniei”, a adăugat acesta.

Serviciile secrete estoniene au declarat că Kremlinul continuă să considere SUA drept principalul său adversar global, în timp ce se preface că este dispus să coopereze pentru a obține ridicarea sancțiunilor americane.

„Această schimbare a rezultat din ambiția Kremlinului de a exploata noua administrație americană pentru a restabili relațiile bilaterale și a urmări o soluție care să oficializeze înfrângerea Ucrainei”, se arată în raport.

„În ciuda acestei dezghețări iluzorii, obiectivele Rusiei rămân neschimbate: aceasta urmărește să marginalizeze Statele Unite și NATO și să remodeleze arhitectura de securitate a Europei în conformitate cu viziunea Moscovei”, se arată în raport.

Potrivit raportului, China vede în Rusia un aliat util pentru marginalizarea Occidentului și o sursă de energie în cazul în care un conflict cu Taiwanul ar duce la sancțiuni sau la un blocaj maritim. Cele două țări colaborează în domeniul cercetării tehnologice militare.

„Orice concesii făcute Rusiei ar alimenta, de fapt, și ambițiile globale ale Chinei”, se arată în raport.

Editor : A.M.G.