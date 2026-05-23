Avertisment din Franța: „China nu va câștiga nimic” dacă „distruge” industria europeană. Cine a lansat semnalul de alarmă

Ministrul francez al Comerțului Exterior, Nicolas Forissier, afirmă că Uniunea Europeană trebuie să renunțe la „naivitate” și să-și schimbe mentalitatea în abordarea dezechilibrelor comerciale. Demnitarul susține că această abordare ar trebui să includă toate țările care folosesc comerțul exterior ca armă, anunță Euronews.

Chinezii „nu vor câștiga” dintr-o politică de comerț exterior care pune în pericol industria și piața europeană, a declarat ministrul francez al Comerțului Exterior, Nicolas Forissier, pentru Euronews, în contextul în care executivul UE ia în considerare adoptarea unor măsuri restrictive împotriva surplusului de importuri chinezești ieftine.

„Chinezii trebuie să înțeleagă că nu vor câștiga nimic dacă distrug industria europeană și, ulterior, piața europeană, care este o piață esențială pentru ei”, a declarat Forissier.

„Nu mai trebuie să fim naivi”, a adăugat Forissier, afirmând că are loc o „schimbare de mentalitate” în abordarea nu numai față de China, ci față de toate țările care transformă dependențele comerciale în arme. „Nu este vorba doar de China. Nu este vorba doar de China, ci de toate țările.”

Comentariile sale vin înaintea unei „dezbateri de orientare” foarte așteptate în cadrul echipei președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vinerea viitoare, unde vor fi discutate o serie de instrumente menite să protejeze blocul de un aflux de importuri chinezești ieftine.

Discuția ar putea continua atunci când cei 27 de lideri ai UE se vor reuni la Bruxelles la mijlocul lunii iunie.

Printre opțiunile luate în discuție se numără planuri de reducere a dependenței companiilor din UE de producătorii străini, prin obligarea acestora să se aprovizioneze cu componente de la cel puțin trei furnizori diferiți. Întrebat dacă aceasta este o politică pe care UE ar trebui să o adopte, Forissier a răspuns: „Da, trebuie să o facem.”

Blocul comunitar ar putea, de asemenea, să ia în considerare aplicarea de tarife suplimentare asupra unor sectoare strategice, cum ar fi cel al produselor chimice, sau utilizarea taxelor antidumping sau antisubvenție pentru a corecta prețurile de import care sunt mai mici decât cele la care produsele sunt vândute pe piața chineză.

China a avertizat deja că va lua măsuri de retorsiune dacă UE introduce restricții asupra importurilor chineze.

Deficitul comercial al UE cu China a atins suma colosală de 359,3 miliarde de euro în 2025, în creștere cu aproape o cincime față de anul precedent.

Franța solicită de mult timp măsuri mai țintite pentru a proteja economia europeană de practicile comerciale agresive ale marilor puteri mondiale, în special ale Chinei, care includ subvenții de stat generoase, supracapacități industriale și restricții la exportul de materii prime critice.

Forissier a subliniat importanța unui dialog „sincer” cu Beijingul și a subliniat că Franța are o „relație specială” cu China, care necesită „negocieri” și „respect”.

„Încercăm să îi respectăm pe chinezi. Chinezii trebuie să ne respecte și acesta este mesajul pe care instituțiile europene trebuie să îl transmită.”

