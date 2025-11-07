Live TV

Avertisment din Germania: Rusia ar putea lansa „chiar mâine” un atac limitat asupra NATO. Cei trei factori care ar sta la baza deciziei

NATO, Rusia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Rusia poate lansa oricând un atac limitat împotriva teritoriului NATO, dar decizia de a acționa va depinde de poziția aliaților occidentali, a avertizat un înalt oficial militar german, relatează Reuters.

„Dacă ne uităm la capacitățile actuale și puterea de luptă a Rusiei, aceasta ar putea lansa un atac de mică amploare împotriva teritoriului NATO chiar mâine”, a spus generalul-locotenent Alexander Sollfrank într-un interviu acordat sursei citate.

„Mic, rapid, limitat la nivel regional, nimic important – Rusia este prea implicată în Ucraina pentru asta”.

Sollfrank, care conduce comandamentul operațiunilor comune ale Germaniei și supraveghează planificarea apărării, a repetat și avertismentele NATO potrivit cărora Rusia ar putea lansa un atac la scară largă asupra alianței formate din 32 de membri încă din 2029, dacă eforturile sale de înarmare vor continua.

Președintele rus Vladimir Putin neagă intențiile agresive, afirmând că invazia pe scară largă a Ucrainei a fost o măsură de apărare împotriva ambițiilor expansioniste ale NATO împotriva Rusiei.

Vorbind la sediul său, o cazarmă din nordul Berlinului, Sollfrank a susținut că, în ciuda eșecurilor din Ucraina, forțele aeriene rusești își păstrează o putere de luptă substanțială, iar forțele nucleare și de rachete rămân neafectate.

Și, deși Flota Mării Negre a suferit pierderi semnificative, alte flote rusești nu au fost afectate, a spus el.

„Forțele terestre suferă pierderi, dar Rusia afirmă că își propune să-și mărească numărul total de soldați la 1,5 milioane. Și Rusia are suficiente tancuri principale de luptă pentru a lansa un atac limitat chiar mâine”, a adăugat Sollfrank, fără a preciza dacă un astfel de atac este în prezent în planificare.

Sollfrank a condus comandamentul operațiunilor comune încă de la înființarea acestuia în 2024, o mișcare care a reflectat o schimbare majoră de la misiuni expediționare, cum ar fi cele din Afganistan sau Mali, înapoi către apărarea teritoriului NATO. Înainte de a prelua funcția actuală, Sollfrank a condus comandamentul logistic al NATO JSEC în orașul Ulm, din sudul Germaniei.

Incursiunile recente ale dronelor în spațiul aerian polonez au alimentat temerile Occidentului cu privire la o escaladare a conflictului cu Rusia.

La începutul acestui an, Berlinul a relaxat restricțiile constituționale privind datoria publică pentru a îndeplini noul obiectiv al NATO privind cheltuielile militare, de 3,5% din PIB până în 2029, o măsură care va crește cheltuielile de apărare la aproximativ 160 de miliarde de euro în 2029, de la aproape 100 de miliarde de euro în 2025.

În plus, Germania intenționează să-și extindă forțele armate cu 60.000 de soldați, ajungând la un efectiv total de aproximativ 260.000 de militari.

Sollfrank a afirmat că decizia Moscovei de a ataca NATO va fi determinată de trei factori: puterea militară a Rusiei, istoricul militar și conducerea.

„Acești trei factori ma duc la concluzia că un atac rus este posibil. Dacă acesta va avea loc sau nu depinde în mare măsură de propriul nostru comportament”, a adăugat el, făcând aluzie la eforturile de descurajare ale NATO.

Generalul a menționat că tacticile de război hibrid ale Moscovei, inclusiv incursiunile cu drone, ar trebui considerate elemente interconectate ale unei strategii care include și războiul împotriva Ucrainei.

„Rușii numesc acest lucru război neliniar. În doctrina lor, acesta este războiul înainte de a recurge la arme convenționale. Și amenință că vor folosi arme nucleare – ceea ce înseamnă război prin intimidare”, a spus Sollfrank.

Obiectivul Rusiei, a adăugat el, era atât să provoace NATO, cât și să evalueze reacția acesteia, pentru a „alimenta nesiguranța, a răspândi frica, a provoca daune, a spiona și a testa” reziliența alianței.

Citește și:

Mark Rutte: Ameninţarea rusă nu se încheie odată cu terminarea războiului. Rusia va deveni o forţă de destabilizare în lume

De ce un armistițiu în Ucraina e periculos pentru Europa. Avertismentul ISW despre un război Rusia-NATO

Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor din fotbal
Digi Sport
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor din fotbal
