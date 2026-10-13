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Avertisment din partea serviciului ucrainean de informații externe: Rusia a elaborat deja scenarii pentru un război cu Europa

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Imagine conceptuală a unui război între Rusia și NATO, realizată cu ajutorul unor soldăței de jucărie și steaguri naționale pe un fundal reflectorizant. Foto: Michael Turner / imageBROKER / Profimedia
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Rusia a elaborat deja scenarii pentru un război cu Europa în următorii 19 ani. Polonia sau țările baltice ar putea fi printre potențialele ținte ale agresorului, potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, relatează RBC-Ukraine.

Serviciile de informații ucrainene au subliniat că unul dintre principalele obiective ale Rusiei este, în prezent, subminarea sprijinului european acordat Ucrainei. Pentru a-și atinge acest obiectiv, Moscova recurge la tactici de război hibrid, printre care sabotajul, atacurile cibernetice, operațiunile de influență, dezinformarea, incursiunile cu drone și spionajul.

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, 400 de agenți ai serviciilor secrete ruse își desfășoară în prezent activitatea în țări europene. Aceștia testează limitele a ceea ce este permis în cadrul sistemului de apărare colectivă al NATO.

„Ar fi o greșeală să se presupună că Rusia a renunțat la perspectiva unei confruntări militare directe cu Europa. Dimpotrivă, Moscova o consideră unul dintre scenariile sale potențiale de conflict militar până în 2045. Șase dintre aceste scenarii vizează Europa de Nord. De asemenea, se lucrează intens la elaborarea unor scenarii care implică Polonia și statele baltice”, a subliniat serviciul de informații ucrainean.

Agenția a explicat că regimul lui Putin are nevoie de un dușman extern pentru a-și justifica politicile, a mobiliza societatea și a-și menține controlul asupra acesteia.

Unul dintre scenarii presupune declanșarea unei crize regionale pe flancul estic al NATO. Statele baltice se numără printre cele mai vulnerabile țări. Rusia ar putea încerca să demonstreze că Alianța nu este în măsură să reacționeze suficient de rapid pentru a-și apăra membrii.

„Amenințarea rusă la adresa Europei a depășit de mult posibilitatea unui atac direct din partea Moscovei. Rusia se pregătește pentru o confruntare pe termen lung în care fronturile ucrainean și european sunt interconectate”, a subliniat serviciul de informații.

Luni, ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sibiha, a declarat că acțiunile Rusiei împotriva Europei au depășit deja stadiul războiului hibrid. Moscova desfășoară operațiuni militare în Europa.

De asemenea, The Wall Street Journal a relatat recent că țările membre ale NATO au elaborat o „teorie a victoriei” în cazul unui război cu Rusia. Strategia include atacuri asupra orașelor Sankt Petersburg și Kaliningrad.

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Editor : A.M.G.

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