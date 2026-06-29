Avertisment OMS: Stresul termic este adesea numit „ucigaşul tăcut”. Peste 1.300 de decese asociate valului de căldură din Europa

Valul de căldură care afectează Europa ar putea fi asociat cu peste 1.300 de decese înregistrate după 21 iunie, a avertizat directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus. În timp ce mai multe țări europene au doborât recorduri de temperatură, Germania a înregistrat duminică 41,7 grade Celsius, cea mai ridicată valoare consemnată vreodată în țară, potrivit datelor preliminare.

Duminică, recordurile de temperatură au fost din nou depăşite pe tot continentul, inclusiv în Germania, Polonia şi Republica Cehă, pe măsură ce canicula a continuat să avanseze spre est.

Într-o postare pe X, şeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a informat că, începând cu 21 iunie, s-au înregistrat peste 1.300 de decese în plus „legate de temperaturile ridicate din Europa”.

„Stresul termic este adesea numit «ucigaşul tăcut», iar locuinţele, locurile de muncă şi şcolile din Europa nu au fost construite pentru astfel de temperaturi”, a spus el.

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Duminică dimineaţă, Ministerul Sănătăţii din Franţa a anunţat că, începând de miercuri, în ţară s-au înregistrat cu aproximativ 1.000 de decese mai multe decât se preconiza.

Multe dintre decesele în plus s-au înregistrat în rândul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, a precizat agenţia, după ce s-a constatat o creştere de 40% a numărului de persoane care au decedat la domiciliu.

„Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire de pe Pământ, încălzindu-se de două ori mai repede decât media globală”, a avertizat Tedros. „Milioane de oameni de pe întreg continentul se confruntă în prezent cu o căldură extremă, sute de persoane au murit, şcolile sunt închise, reţelele electrice cedează”.

Schimbările climatice sunt responsabile pentru aceste condiţii meteorologice extreme, a afirmat Tedros, avertizând că Europa se încălzeşte la „o viteză de două ori mai mare decât media globală”. „Ca urmare a schimbărilor climatice şi a încălzirii globale, fenomenul valului de căldură «care apare o dată într-o generaţie» se produce acum aproape anual”, a afirmat el.

El a îndemnat ţările europene să „pună în aplicare planuri de acţiune privind sănătatea în condiţii de caniculă”, ca parte a eforturilor de protejare a sănătăţii în contextul schimbărilor climatice.

Canicula record din luna iunie a fost atribuit aşa-numitului efect de „cupolă de căldură”. Acest fenomen meteorologic determină coborârea aerului prin atmosferă, care se comprimă şi se încălzeşte la contactul cu solul.

De asemenea, acest aer care coboară se usucă, ceea ce înseamnă că nu se pot forma nori, astfel încât razele puternice ale soarelui pot încălzi solul şi mai mult.

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Editor : M.I.