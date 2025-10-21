Avertismentul Bulgariei: Rusia colaborează cu infractorii pentru destabilizarea Europei, cu ajutorul involuntar al ONG-urilor umanitare

Spionii ruși și grupurile umanitare de extremă stânga colaborează cu traficanții de persoane pentru a inunda Europa cu migranți ilegali, afirmă Daniel Mitov, ministrul de Interne al Bulgariei, care spune că guvernul său are dovezi că serviciul de informații externe al Rusiei are legături directe cu bandele criminale care facilitează imigrația ilegală în Uniunea Europeană, scrie The Times.

Mitov a declarat că spionii ruși ajută traficanții de persoane să găsească puncte slabe în frontierele externe ale UE, inclusiv la frontiera Bulgariei cu Turcia, și le spun migranților cum să exploateze sistemele de azil ale UE și ale Marii Britanii și să evite expulzarea.

Yvette Cooper, ministrul de externe al Marii Britanii, a declarat că dezvăluirile lui Mitov au scos la iveală amenințările reprezentate de state ostile precum Rusia. Ea a spus:

„Este clar că migrația ilegală în Europa și dincolo de aceasta este determinată nu doar de rețelele de crimă organizată care urmăresc să obțină profit, ci și de actori statali ostili care urmăresc să destabilizeze Europa. Această amenințare este reală, în creștere și foarte gravă, și am afirmat clar că trebuie să extindem și să consolidăm cooperarea noastră internațională pentru a o combate împreună. Prin urmare, vom continua să sprijinim Bulgaria și ceilalți aliați NATO în securizarea frontierelor externe ale Europei și în combaterea tuturor tipurilor de amenințări cu care ne confruntăm din partea regimului Putin, inclusiv prin furnizarea de echipamente specializate, informații și instruire care vor ajuta omologii noștri bulgari să-și apere frontierele și să perturbe aceste operațiuni criminale.”

Guvernul bulgar a mai declarat că unele organizații neguvernamentale (ONG-uri) colaborează cu traficanții „sub pretexte ideologice”.

Mitov a afirmat că adolescenți britanici au ajutat „grupuri neomarxiste”. „Fluxurile de migrație ilegală sunt un instrument folosit de regimurile ostile pentru a destabiliza Uniunea Europeană și Regatul Unit”, a spus el. „Scopul lor este să destabilizeze sistemele de asistență socială. În plus, desigur... prin traficul de persoane radicalizate, ele creează probleme de securitate pentru noi.”

Bulgaria va fi printre țările europene care vor participa miercuri la summitul de la Londra, găzduit de premierul britanic Keir Starmer, pentru a discuta despre o cooperare mai strânsă în combaterea imigrației ilegale prin Balcanii de Vest, una dintre principalele rute de acces în UE.

Starmer speră, de asemenea, să înregistreze progrese în discuțiile cu mai mulți lideri balcanici cu privire la „centre de returnare” care ar accepta solicitanții de azil respinși în schimbul unor sume de bani și informații. Marea Britanie a contactat Kosovo, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina și mai multe țări din afara Europei.

Bulgaria a aderat la spațiul Schengen al UE în ianuarie, permițând libera circulație în zona fără frontiere formată din 29 de țări. Aceasta înseamnă că granița de 260 de kilmetri a Bulgariei cu Turcia este acum granița externă sud-estică a UE.

Mitov a spus că acest lucru înseamnă că Bulgaria a devenit „poarta de intrare în Europa”. El a declarat:

„Acum este momentul să ne construim un cămin și să ne păstrăm libertățile interne. Nu o fortăreață, ci un cămin care are nevoie de ziduri. Fiecare casă are nevoie de ziduri. Aceste ziduri trebuie să fie solide și să aibă porți prin care fiecare oaspete să poată intra.”

Mitov a spus că Bulgaria a devenit îngrijorată de activitățile unor ONG-uri. El a spus:

„Sunt grupuri neomarxiste care încearcă să-și justifice acțiunile prin construcții filosofice sau ideologice. Practic, să luăm toți oamenii săraci din lume și să-i lăsăm să se stabilească aici, cu libertate absolută de mișcare, fără frontiere și așa mai departe. Din păcate, avem probleme cu astfel de organizații neguvernamentale care, poate fără să-și dea seama, participă la operațiunile acelor state ostile și ale rețelelor criminale care introduc ilegal persoane pe teritoriul UE și al Regatului Unit.”

Două dintre grupurile acuzate sunt No Name Kitchen, care operează pe rutele de migrație din Balcani, Mediterana și Sahel pentru a „apăra libertatea de mișcare”, și Mission Wings, o organizație caritabilă cu sediul în Bulgaria care protejează în principal copiii.

Sunt în curs mai multe anchete privind activitățile unor persoane.

Mitov a spus că adolescenții britanici implicați probabil nu știau că acțiunile lor erau ilegale, dar i-a avertizat pe cei care intenționează să se ofere voluntari la frontiera dintre Bulgaria și Turcia că riscă închisoarea și amenzi mari dacă sunt descoperiți ajutând migranții să treacă ilegal frontiera.

Mission Wings a negat acuzațiile de implicare în traficul de persoane și a declarat: „Nici organizația noastră, nici personalul său nu au participat vreodată la operațiuni de salvare a migranților sau refugiaților la frontierele Bulgariei. Ori de câte ori am primit semnale privind migranți aflați în pericol, am alertat imediat Ministerul de Interne și numărul național de urgență 112 și am cooperat pe deplin cu autoritățile competente. A ne acuza de cooperare cu rețelele criminale de trafic de persoane este absurd și jignitor. Ne-am opus în mod constant și public trecerii ilegale a frontierei, care constituie o infracțiune și prezintă riscuri grave.”

No Name Kitchen a declarat că este o organizație umanitară înregistrată în UE și a respins ferm acuzațiile „nefondate”. Aceasta a afirmat: „De aproape un deceniu, lucrăm în deplină conformitate cu legislația națională și internațională. După cum a declarat Comisia Europeană autorităților bulgare, asistența umanitară nu este o infracțiune și nu a fost niciodată. Rămânem dedicați acțiunilor legale și protejării drepturilor omului la frontierele Europei.”

Citește și:

Regimul lui Lukașenko a trimis mii de migranți ilegali la granița cu Polonia

Editor : B.E.