Avertismentul comisarului european pentru transporturi: UE riscă o criză de kerosen dacă blocarea Strâmtorii Ormuz ține până în iunie

Furtun de realimentare cu kerosen. Foto: Profimedia

Comisia Europeană a avertizat luni că, dacă eşuează negocierile asupra încheierii războiului dintre SUA şi Iran şi blocarea Strâmtorii Ormuz se prelungeşte după luna iunie, în Uniunea Europeană ar putea surveni probleme de aprovizionare cu combustibil pentru aviaţie, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

Dacă războiul continuă şi nu se găseşte o soluţie, după luna iunie ar putea începe să apară probleme de aprovizionarecu kerosen (n.r. combustibilul pentru avioane), a afirmat comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, într-un interviu acordat postului de televiziune privat grec Skai.

El a subliniat că în prezent nu există o problemă în aprovizionareacu kerosen pe aeroporturile europene, dar dacă războiul şi instabilitatea continuă şi Strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal 20% din petrolul mondial, nu va fi redeschisă până în iunie, atunci situaţia se va complica.

Comisarul european a mai avertizat că în perioada următoare ar putea surveni unele anulări de zboruri şi situaţii de acest fel deja se întâmplă, dar cauza anulărilor din prezent este creşterea preţului kerosenului, nu lipsa acestui combustibil.

Ne confruntăm în prezent cu o problemă serioasă legată de creşterea preţului combustibilului pentru aviaţie, a insistat el, precizând că aproximativ 40% din costurile de operare ale unei aeronave corespund consumului de kerosen.

Comisarul Apostolos Tzitzikostas a mai menţionat că, dacă după luna iunie Comisia Europeană observă că piaţa de aprovizionare cu combustibil se contractă, se va elibera combustibil din rezervele de urgenţă ale UE, cu condiţia ca această eliberare din rezerve să fie efectuată într-un mod care să nu creeze probleme suplimentare.

El a amintit în acest sens că, începând de săptămâna trecută, toate statele membre ale UE sunt obligate să notifice zilnic Comisiei Europene rezervele lor de urgenţă disponibile.

