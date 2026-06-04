Avertismentul dur al șefului NATO, Mark Rutte, către tinerii ruși care vor să lupte în Ucraina: „Veți fi lăsați să muriți în noroi”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un mesaj tinerilor ruși, spunând că, dacă vor fi răniți în Ucraina, vor fi „lăsați să sufere în noroi și să moară”.

Șeful NATO s-a adresat tinerilor ruși și familiilor lor în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după discuțiile de miercuri de la Kiev, scrie TVP World.

„Vi se vinde o poveste falsă”, a spus Rutte. „O să vi se spună că sunteți bărbați, că trebuie să vă alăturați luptei, dar nu veți fi instruiți. Echipamentul pe care vi-l vor furniza este sub standard. Există o probabilitate foarte mare să muriți sau să fiți răniți cât timp vă aflați acolo. Și sunt șanse mari ca, dacă veți fi răniți, să fiți lăsați să suferiți în noroi și să muriți.”

Subliniind rata „absolut uluitoare” a victimelor din rândul rușilor, de peste 30.000 pe lună, Rutte a spus că Moscova pierde în fiecare lună în Ucraina mai mulți soldați decât a pierdut Uniunea Sovietică în 10 ani în Afganistan, în anii 1980.

„Așadar, când vorbim despre zeci de mii de victime ruse, nu este ceva abstract”, a spus Rutte. „Probabil că voi veți fi aceia.”

Editor : Sebastian Eduard