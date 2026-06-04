Live TV

Avertismentul dur al șefului NATO, Mark Rutte, către tinerii ruși care vor să lupte în Ucraina: „Veți fi lăsați să muriți în noroi”

Data actualizării: Data publicării:
Mark Rutte
Foto: Profimedia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un mesaj tinerilor ruși, spunând că, dacă vor fi răniți în Ucraina, vor fi „lăsați să sufere în noroi și să moară”.

Șeful NATO s-a adresat tinerilor ruși și familiilor lor în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după discuțiile de miercuri de la Kiev, scrie TVP World.

„Vi se vinde o poveste falsă”, a spus Rutte. „O să vi se spună că sunteți bărbați, că trebuie să vă alăturați luptei, dar nu veți fi instruiți. Echipamentul pe care vi-l vor furniza este sub standard. Există o probabilitate foarte mare să muriți sau să fiți răniți cât timp vă aflați acolo. Și sunt șanse mari ca, dacă veți fi răniți, să fiți lăsați să suferiți în noroi și să muriți.”

Subliniind rata „absolut uluitoare” a victimelor din rândul rușilor, de peste 30.000 pe lună, Rutte a spus că Moscova pierde în fiecare lună în Ucraina mai mulți soldați decât a pierdut Uniunea Sovietică în 10 ani în Afganistan, în anii 1980.

„Așadar, când vorbim despre zeci de mii de victime ruse, nu este ceva abstract”, a spus Rutte. „Probabil că voi veți fi aceia.”

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
1
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
2
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două...
olguta vasilescu
3
Reacția Olguţei Vasilescu după ce Constantin Toma și-a dat demisia din conducerea PSD...
Generalul Fabien Mandon, Șeful Statului Major al Armatei franceze.
4
Șeful armatei franceze atenționează că există riscul ca Germania să devină principala...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
5
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Lovitură pentru Gică Hagi! Decizia UEFA în privința României
Digi Sport
Lovitură pentru Gică Hagi! Decizia UEFA în privința României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nato,And,Russia,Flag,On,Europe,Geopolitical,Map.,North,Atlantic
Avertismentul lansat de un general leton: Rusia ar putea invada țările membre NATO până la sfârșitul anului 2028
Mark Rutte.
„Rusia devine tot mai disperată”, spune Mark Rutte
INSTANT_NATO_GRYNKEWICH_SIBIU_01_INQUAM_Ovidiu_Matiu
SUA cer Europei și Canadei să suplimenteze avioanele, dronele și navele militare pe măsură ce își reduc contribuția la NATO
Oana Țoiu.
Oana Țoiu, la Paris: România trebuie să-și consolideze supravegherea şi apărarea antiaeriană
Mark Rutte și Volodimir Zelenski
Mark Rutte, vizită-surpriză la Kiev: „Un gest de solidaritate şi de sprijin din partea Alianţei față de țara noastră”
Recomandările redacţiei
protest ANAF cluj
Protest la Finanțe: angajații din Minister și de la ANAF opresc...
firma psd de la intrarea in sediu
PSD pune condiții pentru viitorul Guvern: ce variantă exclud...
Avertizare meteo de furtuni
Noi alerte de vreme rea: cod galben de furtuni puternice în aproape...
ambulanta
„Cel mai mare protest al serviciilor publice de ambulanţă” în...
Ultimele știri
Incident armat în California: un veteran al armatei americane, ucis după ce a luat ostatici într-o bancă. „15 ore de calvar”
Cifra de afaceri din comerț a scăzut cu 5,8% în primele patru luni din an. Ce categorie de produse a fost cea mai afectată
Șeful diplomației americane neagă că o delegație oficială din SUA participă la „Davosul” lui Putin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Marin, impecabilă în costum de baie la 51 de ani. Cum arată acum vedeta, după transformarea...
Cancan
Scandal monstruos! Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi s-au bătut într-un restaurant, în fața tuturor. A...
Fanatik.ro
„Noul Pantilimon”, la un pas de a semna cu Universitatea Craiova! E cel mai înalt portar din SuperLiga
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
Dezastru în SuperLiga: clubul de tradiție a cerut intrarea în insolvență!
Adevărul
„Medicamentul” din farfurie gătit în numai 40 de minute și cu un gust incredibil. Secretele „bucătăriei...
Playtech
Ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor după modificările aduse de noua lege a salarizării...
Digi FM
Culisele viitorului documentar „Nadia”, dezvăluite de Tudor Giurgiu la Digi FM: Legătura emoționantă dintre...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au bătut palma! Cristi Chivu face al treilea cel mai scump transfer din istoria lui Inter
Pro FM
Loredana Groza, criticată după apariția de la gala gimnasticii din Onești. „De ce așa dezbrăcată în fața...
Film Now
Actor din „How I Met Your Mother”, condamnat la peste 30 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta...
Adevarul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic demontează clișeele din...
Newsweek
Grevă la Casa de Pensii. Va fi afectată plata pensiilor pe luna iunie? Când ajung banii la pensionari?
Digi FM
Elon Musk, la un pas de o premieră absolută în istorie. Pragul financiar pe care nimeni nu l-a atins vreodată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
„N-am văzut niciodată ceva asemănător”. O nouă specie de caracatiță, albastră, descoperită în arhipelagul...
Film Now
John Travolta le dedică filmul scris și regizat de el soției și fiului pierduți mult prea devreme: "Viața m-a...
UTV
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit la Londra. Nuntă discretă pentru unul dintre cele mai urmărite...