Avertismentul Europol: copiii sunt manipulați să comită crime, prin intermediul jocurilor video. Care e cel mai grav caz

Cea mai mare amenințare criminală pentru societatea europeană o reprezintă acum copiii care sunt manipulați să comită acte de violență, afirmă Catherine De Bolle, directorul executiv al Europol, potrivit Politico.

Rețelele criminale „folosesc copiii ca pe arme”, pentru a comite acte de tortură și crime, recrutându-i prin jocuri video multiplayer și smartphone-uri — iar părinții nu au adesea nicio idee despre ce se întâmplă, avertizează șefa agenției europene de aplicare a legii.

Aceste grupuri reprezintă acum cea mai mare amenințare criminală pentru Uniunea Europeană, deoarece destabilizează societatea vizând copiii și distrugând familiile, a declarat De Bolle.

„Transformarea copiilor în arme pentru grupurile de crimă organizată este ceea ce se întâmplă în acest moment pe teritoriul european”, a declarat ea într-un interviu comun acordat pentru Politico și Welt. „Ei transformă copiii în arme pentru a tortura sau a ucide. Nu mai este vorba de furturi mărunte. Este vorba despre crime grave.”

„Cel mai grav caz” pe care Europol l-a întâlnit a fost cel al unui băiat căruia i s-a ordonat „să-și ucidă sora mai mică, ceea ce s-a și întâmplat”, a spus ea. „Este crud, nu am mai văzut așa ceva până acum.”

Ea a sugerat chiar că copiii și tinerii sunt folosiți de state ostile și de autori de amenințări hibride ca spioni involuntari pentru a spiona clădirile guvernamentale.

Șefa Europol se află într-o poziție unică pentru a descrie peisajul criminal care amenință securitatea europeană, în calitate de șefă a agenției UE responsabile de coordonarea informațiilor și sprijinirea poliției naționale.

Într-o discuție amplă, De Bolle a avertizat, de asemenea, că dezvoltarea inteligenței artificiale are un impact dramatic, multiplicând infracționalitatea online, a prezentat modul în care traficanții de droguri folosesc acum submarine pentru a transporta cocaină din America de Sud în Europa și a descris o amenințare crescândă la adresa societății europene din partea războiului hibrid al Rusiei.

Comentariile lui De Bolle vin în contextul unei dezbateri în curs despre modul în care ar trebui supravegheat internetul și rețelele sociale pentru a preveni vătămarea tinerilor și a persoanelor vulnerabile. Cea mai mare amenințare cu care se confruntă UE în prezent din partea crimei organizate provine de la grupuri care au „industrializat” recrutarea copiilor, a spus ea: „Pentru că [ei sunt] viitorul Uniunii Europene. Dacă îi pierzi, pierzi totul.”

De la jocuri la ademenire

Criminalii încep adesea procesul de ademenire a copiilor participând la jocurile lor video multiplayer, care au o funcție de chat, și câștigându-le încrederea discutând subiecte aparent inofensive, cum ar fi animalele de companie și viața de familie.

Apoi, trec la un chat închis, unde discută subiecte mai sinistre și conving copilul să le dezvăluie detalii personale, cum ar fi adresa. În acel moment, infractorii pot mitui sau șantaja copilul pentru a comite acte de violență, inclusiv tortură, automutilare, crimă și chiar sinucidere.

Europol are cunoștință de 105 cazuri în care minori au fost implicați în crime violente „comise ca serviciu”, inclusiv 10 crime la comandă. Multe tentative de crimă eșuează deoarece copiii sunt neexperimentați, a declarat agenția.

„Avem și copii care nu execută ordinul și atunci, de exemplu, [infractorii] ucid animalul de companie al copilului, astfel încât acesta să înțeleagă foarte bine: «Știm unde locuiești, știm cine ești, vei asculta, iar dacă nu o vei face, vom merge și mai departe și îți vom ucide mama sau tatăl»”, a avertizat De Bolle.

Criminalii le oferă copiilor bani pentru a comite o crimă – până la 20.000 de dolari pentru o crimă, uneori plătesc, alteori nu. Deși aceste rețele vizează adesea copii vulnerabili din cauza problemelor psihologice sau a hărțuirii la școală, copiii sănătoși și fericiți sunt, de asemenea, expuși riscului, a spus De Bolle. „Este vorba și despre alții, tineri care nu sunt vulnerabili, ci vor doar pantofi noi – pantofi care sunt foarte scumpi.”

Uneori, tinerii sunt chiar recrutați pentru războiul hibrid de către actorii statali, a spus ea. „Există și actori hibrizi care caută crima ca model de serviciu – tineri infractori care să asculte statul străin, să asculte comunicațiile din jurul clădirilor.”

Odată ce poliția prinde un copil, infractorii îl abandonează și trec la pregătirea unui alt copil pentru a-l transforma într-o armă controlată de la distanță.

„În multe cazuri, părinții se învinovățesc pe ei înșiși. Nu înțeleg cum este posibil”, a spus ea. „Problema este că nu ai acces la tot ceea ce face copilul tău și că respecți și intimitatea copiilor tăi. Dar, ca părinte, trebuie să vorbești despre pericolele internetului.”

Drogurile și IA sunt, de asemenea, o problemă

Printre noile metode criminale care trec pe birourile Europol, două ies în evidență: utilizarea așa-numitelor submarine narco pentru a introduce droguri precum cocaina din America de Sud în UE și creșterea tehnologiei IA, care alimentează o explozie a fraudei online pe care agențiile de aplicare a legii sunt practic neputincioase să o oprească.

În loc să transporte cocaina în porturile din Hamburg, Rotterdam și Anvers prin containere, infractorii și-au diversificat metodele, a spus De Bolle. O rută cheie este navigarea cu nave semi-submersibile din America de Sud către coasta nord-atlantică a Europei, unde bărci rapide le întâmpină și descarcă marfa ilegală prin Portugalia, potrivit informațiilor Europol.

În timp ce Europa este acum „inundată de droguri”, organizațiile criminale pot câștiga mai mulți bani, mai ușor, prin fraudă online, a spus ea. „Inteligența artificială este un multiplicator al criminalității”, a spus ea. „Totul se face de o mie de ori mai mult și mai repede. Abuzul de inteligență artificială constă în e-mailurile de phishing – nu le mai recunoști foarte ușor, deoarece limbajul este corect.”

Ea a spus că „frauda romantică” este, de asemenea, „în plină expansiune”, deoarece „oamenii caută dragostea, inclusiv online”.

„Cu deepfake-uri și sisteme de automatizare a vocii, este foarte dificil pentru o autoritate de aplicare a legii să recunoască asta dintr-o imagine autentică. Tehnologia nu este încă suficient de avansată pentru a face diferența”, a adăugat De Bolle.

De Bolle a spus că Europol trebuie să poată accesa mesajele telefonice criptate cu autorizarea unui judecător pentru a perturba aceste rețele criminale. „Când un judecător decide că trebuie să avem acces la date, furnizorii online ar trebui să fie obligați să ne acorde acces la această comunicare criptată”, a spus ea.

În caz contrar, „vom fi orbi și nu ne vom putea face treaba”.

