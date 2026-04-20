Avertismentul FMI către Europa, pe fondul războiului: „Accelerați «Pactul verde». Nu protejați populația de costurile combustibililor”

Nuclear Power station, Antwerp Belgium
Comisia Europeană a propus includerea gazului natural şi a energiei nucleare în taxonomia UE, adică în lista comunitară cu energii compatibile cu Pactul Verde european şi care vor putea beneficia de finanţare pentru investiţii. Foto: Profimedia Images

FMI anunță că guvernele naționale europene nu ar trebui să protejeze consumatorii și întreprinderile de creșterile bruște ale prețurilor la combustibili cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, pentru a accelera „Pactul verde” . Alfred Kammer, șeful Departamentului European al FMI, a îndemnat Europa să-și reducă dependența de combustibilii fosili importați, calificând-o drept o vulnerabilitate care „s-a manifestat în anii 1970, a reapărut odată cu întreruperea livrărilor de gaze din Rusia și odată cu războiul din Orientul Mijlociu”, potrivit Kyiv Post.

Acest lucru va ajuta continentul să se protejeze împotriva unor noi șocuri ale prețurilor la energie, obținând în același timp energie decarbonizată la prețuri accesibile, a declarat șeful departamentului european în cadrul briefingului de prezentare a Perspectivelor economice regionale pentru Europa, în timpul reuniunilor de primăvară ale FMI din 2026.

Kammer a menționat Pactul verde al UE, care ar putea elimina sau „limita sever” dependența Europei de importul de combustibili fosili.
Creșterea economică a Europei este estimată la 1,5% pentru 2026 și la 1,6% pentru 2027, potrivit raportului.

„În acest moment, în previziunile noastre, nu vedem materializarea unei recesiuni în Europa, nici măcar în scenariul sever”, a spus Kammer, potrivit Kyiv Post.

Creșterea economică a Ucrainei este prognozată la 2% din PIB-ul real pentru 2026 și la 3,5% pentru 2027, conform previziunilor, rămânând neschimbată de când FMI și-a revizuit în jos prognoza în urma bombardamentelor rusești din timpul iernii asupra infrastructurii energetice.

Programele de stat destinate întreprinderilor și populației nu ar trebui să ignore faptul că prețul combustibilului a crescut. Kammer a sfătuit Europa „să nu suprime semnalul prețului” în timp ce își ajută populația și întreprinderile să facă față șocului prețurilor la combustibil provocat de războiul din Orientul Mijlociu.

El a explicat că bugetele europene nu își pot permite cheltuieli masive în numerar pentru subvenții sau reduceri de impozite în vederea combaterii crizei, întrucât costul pachetelor de măsuri este extrem de ridicat în comparație cu PIB naționale.

„Recomandarea noastră aici este să nu suprimăm semnalul prețurilor, deoarece, în cele din urmă, trebuie să echilibrăm cererea și oferta, iar acest lucru se realizează cel mai bine prin mecanismul prețurilor”, a spus Kammer. „Măsurile fiscale trebuie să vizeze persoanele vulnerabile”, a adăugat el.

Kammer a mai spus că Europa trebuie să-și reorganizeze economia și să creeze mai multă eficiență urmărind aceste obiective:

  • Crearea unei piețe unice pentru produse și servicii
  • Eliminarea barierelor care împiedică extinderea întreprinderilor
  • Crearea unei piețe integrate a forței de muncă
  • Crearea unei piețe unice de capital

FMI și-a concentrat recomandările pentru Europa pe termen scurt, deoarece evenimentele din războiul din Orientul Mijlociu sunt în continuă schimbare și rămân imprevizibile. Se pare că SUA și Iranul negociază redeschiderea Strâmtorii Ormuz, poarta de tranzit pentru 20% din sursele energetice mondiale, în timp ce alte țări din Golf se află fie în conflict, fie în negocieri, arată Kyiv Post.

Pactul european pentru eoliene offshore, pariul pentru a reduce dependența de gazul american

